Một loạt dự án nhiệt điện, điện mặt trời nổi sắp triển khai ở TPHCM, Đắk Lắk và Ninh Bình

Sáng 7-1, Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty CP (EVNGENCO3) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Văn Danh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO3, cho biết năm 2025 các nhà máy điện thuộc Genco3 vận hành an toàn, tin cậy, đáp ứng tốt yêu cầu của hệ thống điện, đặc biệt trong bối cảnh nguồn năng lượng tái tạo chiếm tỉ trọng ngày càng cao (khoảng 12,5% sản lượng điện toàn hệ thống).

Các Nhà máy điện Phú Mỹ đã vận hành linh hoạt, đáp ứng hiệu quả nhu cầu phụ tải giờ cao điểm khi các nguồn điện mặt trời dừng phát.

Trong điều kiện thủy văn thuận lợi, khối thủy điện đã đạt sản lượng điện 6,570 tỉ kWh (vượt 49% kế hoạch được giao).

Kết quả, tổng sản lượng điện sản xuất toàn tổng công ty đạt 26,754 tỉ kWh, thực hiện 93,72% kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tỉ lệ điện tự dùng khối nhiệt điện than tiếp tục giảm, suất sự cố giảm mạnh so với các năm trước.

Ông Lê Văn Danh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 báo cáo tại hội nghị

Tuy nhiên, theo ông Danh, vẫn còn một số khó khăn như sản lượng điện của các Nhà máy nhiệt điện thấp so với năng lực. Tiến độ triển khai một số dự án đầu tư xây dựng còn chậm do vướng các thủ tục, cơ chế và còn có sự sai khác, chưa đồng bộ giữa các quy hoạch.

Cũng tại hội nghị, ông Đinh Quốc Lâm, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3, cho hay sang năm 2026, Tổng công ty đặt mục tiêu sản lượng điện sản xuất là 31,014 tỉ kWh và tập trung mạnh mẽ vào các dự án nguồn điện mới.

Trọng tâm sẽ là triển khai các thủ tục đầu tư dự án Nhà máy điện linh hoạt Ninh Bình (300 MW) ở Ninh Bình, Nhà máy điện LNG Long Sơn (1.500 MW) tại TPHCM và triển khai các dự án điện mặt trời nổi trên lòng hồ thủy điện Srêpốk 3 (110 MW), Buôn Kuốp (140 MW), Nhà máy thủy điện Srêpốk 3 mở rộng ở tỉnh Đắk Lắk..

Giai đoạn 2026-2030, EVNGENCO3 triển khai đầu tư xây dựng dự án nguồn điện với tổng công suất 2.337 MW và cần bổ sung nguồn vốn ước tính 5.500 tỉ đồng.

Tổng Công ty cũng định hướng đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi nhiên liệu than sang sinh khối và tham gia sâu hơn vào thị trường mua bán điện trực tiếp (DPPA), hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính theo cam kết của Chính phủ.