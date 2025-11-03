HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Một mặt hàng điện máy bất ngờ bán chạy nhờ... mưa nhiều

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Trước đây, mặt hàng này thường xuyên trong tình trạng ế ẩm vì ít người có nhu cầu

Những ngày mưa bão kéo dài khiến nhu cầu mua máy sấy quần áo ở TP HCM bất ngờ tăng mạnh, trong khi trước đây mặt hàng này thường xuyên ế ẩm. Chị Nguyễn Thị Hồng, ngụ phường An Khánh, chia sẻ: “Trời mưa suốt, phơi quần áo 2-3 ngày vẫn không khô, nên tôi phải dùng bàn ủi để làm khô, vừa tốn điện vừa mất thời gian. Cuối cùng, gia đình tôi quyết định mua máy sấy”.

Tương tự, chị Trần Thị Nga (phường Thạnh Mỹ Tây) chia sẻ, trước đây làm nội trợ nên có thời gian phơi quần áo. Từ khi đi làm tại sân bay Tân Sơn Nhất, lịch làm việc thường xuyên đi sớm về muộn, lại gặp thời tiết mưa gió kéo dài nên chị không thể phơi đồ như trước. Do vậy, chị quyết định sắm máy sấy để kịp xử lý quần áo cho gia đình.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, hàng loạt trung tâm điện máy ở TP HCM như Điện máy Xanh, Nguyễn Kim, Chợ Lớn… đã tung ra hàng loạt các mẫu máy sấy và máy giặt có chức năng sấy. Để kích cầu, các nhà bán lẻ đồng loạt giảm giá sâu, nhiều mẫu giảm đến 40%.

Máy sấy quần áo bán chạy nhờ Mưa bão kéo dài - Ảnh 1.

Máy sấy quần áo có giá bán vài triệu đồng cho đến vài chục triệu đồng

Ví dụ, máy sấy Toshiba 7 kg hiện còn 5,9 triệu đồng (giảm 20%), Aqua 8 kg còn 6,9 triệu đồng (giảm 31%), LG 10,5 kg giảm 33% còn 18,9 triệu đồng, còn Samsung 9 kg hạ gần 10 triệu đồng, còn khoảng 14 triệu đồng. 

Dòng máy giặt sấy cũng được ưu đãi mạnh: như máy hiệu Bosch 10 kg giảm 7 triệu đồng còn 17 triệu, Aqua 13 kg giảm 10 triệu còn 19 triệu, Whirlpool 10,5 kg còn 9 triệu đồng.

Máy sấy quần áo bán chạy nhờ Mưa bão kéo dài - Ảnh 2.

Máy giặt có chức năng sấy có giá bán hàng chục triệu đồng

Anh Nguyễn Thụ, nhân viên tại một cửa hàng điện máy ở phường Bình Trưng, cho biết: “Trước đây, máy sấy bán rất chậm vì giá cao, người tiêu dùng còn e ngại tiền điện. Nhưng năm nay mưa liên tục, khách hàng đến hỏi và mua nhiều hơn hẳn, trong khi trước kia cả tuần không có đơn nào”.

Theo giới kinh doanh điện máy, mưa bão kéo dài đã tạo cú hích lớn cho ngành hàng điện máy, đặc biệt là nhóm sản phẩm phục vụ mùa ẩm ướt như máy sấy, tủ sấy, máy lọc không khí. Xu hướng tiêu dùng hiện nay cũng cho thấy người dân thành thị sẵn sàng chi tiền cho tiện ích sinh hoạt, nhất là các gia đình trẻ bận rộn, không có thời gian phơi phóng.

