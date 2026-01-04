Một mẫu ô tô điện "cân" hết doanh số xe xăng

Hàng loạt mẫu xe xăng đa dụng 7 chỗ như Mitsubishi Xpander, Honda BR-V, Kia Carens, Hyundai Stargazer... có tầm giá tương đương, thậm chí rẻ hơn cả trăm triệu đồng, vẫn không thể cạnh tranh được với mẫu xe điện VinFast Limo Green.

Ra mắt năm 2018, chiếc Mitsubishi MPV 7 chỗ nhanh chóng trở thành "hiện tượng doanh số" khi mỗi tháng bán ra trên dưới 2.000 chiếc. Lũy kế 11 tháng năm 2025, mẫu xe này bán ra 17.316 chiếc, dẫn đầu phân khúc mẫu xe 7 chỗ cỡ nhỏ MPV.

Mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green của VinFast được nhiều người chọn mua nhờ lợi thế phù hợp chạy dịch vụ lẫn phục vụ nhu cầu gia đình

Đuối sức hơn, mẫu MPV 7 chỗ XL7 của Suzuki chỉ đạt doanh số 2.293 chiếc trong 11 tháng của năm trước.

Cùng phân khúc này, bộ đôi Veloz và Avanza đạt doanh số 8.077 chiếc trong 11 tháng; Kia Carens ghi nhận 3.540 chiếc; BR-V của Honda bán ra 3.754 chiếc; mẫu Hyundai Stargazer MPV 7 chỗ đạt doanh số 2.978 chiếc.

Trong khi đó, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green mới mở bán được 4 tháng nhưng đã tạo dấu ấn đáng kể. Trong 2 tháng đầu mở bán, hãng xe VinFast đã bàn giao được 1.314 chiếc Limo Green, tháng tiếp theo đạt doanh số 4.160 chiếc và dẫn đầu các mẫu xe bán chạy nhất. Đến tháng 11-2025, mẫu Limo Green đạt cột mốc 9.642 xe đến tay khách hàng. Lũy kế 4 tháng, doanh số mẫu xe điện này là 16.146 chiếc.

Ông Trần Thanh Việt (kinh doanh ô tô tại phường Bình Trưng, TP HCM) cho hay hơn 20 năm qua, ông chưa thấy mẫu xe nào đạt được doanh số đến 9.000 chiếc trong một tháng. Mức doanh số này đã bỏ xa tổng số xe của một hãng bán ra trong cùng một tháng.

Lý giải doanh số đáng ngưỡng mộ của mẫu Limo Green, ông Hà Công - chủ showroom ô tô ở phường An Đông, TP HCM - cho rằng mẫu xe này có nhiều lợi thế nhờ kích thước lớn nhất so với các đối thủ, phù hợp chạy dịch vụ lẫn phục vụ nhu cầu gia đình. Về giá, dù mức giá niêm yết là khoảng 750 triệu đồng nhưng hãng xe điện này có ưu đãi đến cả trăm triệu đồng, cùng chính sách miễn phí sạc điện.



