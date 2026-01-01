VinFast Lạc Hồng 900 LX rục rịch mở bán, giá dự kiến từ 5 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VinFast Lạc Hồng 900 LX rục rịch mở bán, giá dự kiến từ 5 tỉ đồng

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Thông tin từ một số đại lý VinFast, mẫu xe Lạc Hồng 900 LX - dòng xe siêu sang mới của VinFast, sẽ được mở bán từ đầu năm nay.

Theo đại lý, VinFast sẽ mở bán Lạc Hồng 900 LX bản tiêu chuẩn, với giá dự kiến khoảng 5 tỉ đồng. Mức giá này tương đương mẫu xe Lexus RX 500h F Sport Performance 5 chỗ, hiện được niêm yết 4,94 tỉ đồng tại thị trường Việt Nam.

Một số đại lý tiết lộ, Lạc Hồng 900 LX có thể được áp dụng ưu đãi lên tới hàng trăm triệu đồng bằng hình thức giảm trực tiếp 4% giá niêm yết (khoảng 200 triệu đồng), đồng thời bổ sung ưu đãi cho khách hàng đáp ứng các điều kiện như hạng VinClub, tặng điểm VPOINT hoặc hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

- Ảnh 1.

Xe Lạc Hồng trị giá khoảng 5 tỉ đồng

Dù VinFast chưa đưa ra thông báo chính thức, việc Lạc Hồng 900 LX liên tục xuất hiện tại các sự kiện truyền thông gần đây cho thấy thời điểm mở bán không còn xa. Giới quan sát đánh giá mức giá 5 tỉ đồng là hợp lý, trong bối cảnh VinFast President – phiên bản giới hạn phát triển từ LUX SA2.0 – từng được niêm yết 4,6 tỉ đồng.

Ngoài bản tiêu chuẩn, Lạc Hồng 900 LX còn được phát triển phiên bản chống đạn. Hiện chưa rõ biến thể này có được mở bán rộng rãi hay không, song với cấu hình hướng tới tiêu chuẩn xe nguyên thủ, giá bán được dự đoán ở mức rất cao, tương đương Rolls-Royce Ghost Series II (giá khởi điểm 34,9 tỉ đồng; bản trục cơ sở kéo dài Ghost Extended Series II từ 38,9 tỉ đồng).

- Ảnh 2.

Phía đuôi xe Lạc Hồng

Trước đó, ngày 27-8-2025, VinFast chính thức bàn giao lô xe đặc biệt - Lạc Hồng 900 LX - phục vụ nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh cho Bộ Ngoại giao. Đây là dòng xe giới hạn, với 2 phiên bản. Trong đó, phiên bản chống đạn đạt tiêu chuẩn VPAM VR7 - tiêu chuẩn khắt khe nhất chuyên trang bị cho xe của các lãnh đạo hàng đầu thế giới.

Mẫu xe này có nội thất được ốp, bọc và mạ bởi các loại vật liệu đặc biệt như gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa và vàng thật. Toàn bộ chi tiết mạ vàng trong và ngoài xe đều được làm hoàn toàn thủ công. Xe có vách ngăn khoang lái bằng kính cách âm và rèm chỉnh điện, điện đàm hiện đại trao đổi giữa khoang trước và sau.

- Ảnh 3.

Nội thất bên trong

Riêng phiên bản chống đạn được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) - hãng chuyên bọc thép xe hàng đầu thế giới. 

Xe đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe. Với tiêu chuẩn cao nhất dành cho xe nguyên thủ - VPAM VR7, Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn có khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51.

Ngoài những trang bị an toàn cao cấp cùng lốp run-flat có khả năng di chuyển 80-100 km kể từ khi lốp bị xịt, xe có thể được lắp thêm những thiết bị chuyên dụng như hệ thống oxy hỗ trợ cấp dưỡng khí, hệ thống cứu hỏa tích hợp, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo, còi hú.

Lô xe Lạc Hồng 900 LX xuất xưởng đầu tiên được VinFast bàn giao cho Bộ Ngoại giao gồm 2 xe chống đạn và 10 xe tiêu chuẩn.

Tin liên quan

Nhà máy VinFast Hải Phòng vừa lập kỷ lục trong ngày cuối năm 2025

Nhà máy VinFast Hải Phòng vừa lập kỷ lục trong ngày cuối năm 2025

(NLĐO) - Ngày 31-12, Tổ hợp Nhà máy Sản xuất ô tô VinFast Hải Phòng đã xuất xưởng chiếc ô tô điện thứ 200.000 trong năm 2025, mức kỷ lục tại nhà máy này

VinFast hỗ trợ tài xế xe ôm mua xe máy điện trả góp lãi suất 0%

(NLĐO) - VinFast sẽ hỗ trợ chi trả toàn bộ lãi vay trong 12 tháng, còn GSM hỗ trợ công nghệ để các bác tài gia nhập và vận doanh trên nền tảng Xanh SM

IDICO hợp tác chiến lược với VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM thúc đẩy hệ sinh thái xanh

Đây là bước tiến quan trọng trong định hướng phát triển hệ sinh thái công nghiệp bền vững, tích hợp đồng bộ hạ tầng, năng lượng và giao thông.

Bộ Ngoại giao Vinfast Lexus chống đạn lạc hồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo