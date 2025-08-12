Ngày 12-8, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM phối hợp cùng Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Kinh tế số - Động lực tăng trưởng mới cho TP HCM".

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, cho biết sau sáp nhập, TP HCM có có lợi thế như quy mô kinh tế và dân số vượt trội, hệ sinh thái kinh tế đa dạng, nền tảng hạ tầng số, thị trường tiêu dùng số rộng lớn, có chính sách đặc thù và cơ chế thí điểm.

Kinh tế số là động lực tăng trưởng mới

Trong bối cảnh này, phát triển kinh tế số được xác định là định hướng chiến lược và là yếu tố then chốt để cùng góp phần siêu đô thị mới đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững. Trên cơ sở các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TP HCM đã đề ra mục tiêu tổng thể đến năm 2025, kinh tế số sẽ đóng góp khoảng 25% GRDP và nâng lên trên 40% GRDP vào năm 2030.

"Đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi, phù hợp với tiềm lực và lợi thế của TP HCM; xây dựng thành công một siêu đô thị năng động, sáng tạo và phát triển bền vững trên nền tảng kinh tế số" – ông Lâm Đình Thắng nói.

PGS.TS Trần Minh Tuấn, Vụ Trưởng Vụ Kinh tế số - Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo, chia sẻ một số mô hình thành công nhờ ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số...

PGS.TS Trần Minh Tuấn, Vụ Trưởng Vụ Kinh tế số - Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ, nhận định thời gian qua TP HCM đã có rất nhiều quyết tâm trong thúc đẩy kinh tế số. Trong đó, một số mô hình kinh tế số thành công tại TP HCM và Bình Dương (cũ) năm 2024 đã được triển khai, khi ứng dụng thành công công nghệ vào hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Đơn cử như mô hình được Bộ Khoa học và Công nghệ kết hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM triển khai thí điểm chuyển đổi số bán buôn, bán lẻ tại quận Phú Nhuận (cũ), với hơn 2.100 hộ kinh doanh triển khai. Hiệu quả đo lường đối với các dịch vụ ăn uống của hộ kinh doanh giảm chi phí 16%, tăng lợi nhuận từ 15-30%. Các cửa hàng bán lẻ tiết kiệm 25% chi phí vận hành do cắt giảm nhân sự, tăng lượng khách hàng mới từ 25-35%...

"Khi ứng dụng các giải pháp về khoa học công nghệ, chuyển đổi số giúp cắt giảm nhân sự, tăng lượng khách hàng mới giúp. Nhờ vậy hơn 2.100 hộ kinh doanh này đã tiết kiệm được khoản tiền hơn 10 tỉ đồng trong khoảng 6 tháng thí điểm mô hình trên" - PGS.TS Trần Minh Tuấn dẫn chứng.

Nhiều chuyên gia nhận định kinh tế số có thể trở thành động lực tăng trưởng mới cho TP HCM sau sáp nhập

Một mô hình thí điểm khác cũng thành công nhờ ứng dụng chuyển đổi số. Theo đó, tập đoàn Becamex Bình Dương đã phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thí điểm mô hình sản xuất thông minh tại nhà máy Orion Vina (Bình Dương cũ). Kết quả, công suất tăng 30%, thời gian dừng máy giảm 68% và chi phí kiểm tra giảm 50% và hiệu quả kinh doanh đem lại lên tới 19 triệu USD trong 8 tháng.

"Lần đầu tiên có nền tảng sản xuất thông minh áp dụng cho nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở thành công này, chúng tôi sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhân rộng thí điểm chuyển đổi số doanh nghiệp ra 25 ngành và mở rộng ra toàn TP HCM mới, góp phần đóng góp vào tăng trưởng GRDP của thành phố. Từ đó mở rộng ra cả nước" - PGS.TS Trần Minh Tuấn nói thêm.