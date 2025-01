Một năm đậm đà của Tóc Tiên

Vừa qua, Tóc Tiên gây bất ngờ khi trở thành gương mặt ca sĩ Việt Nam đầu tiên được mời hợp tác phát hành sản phẩm âm nhạc kết hợp với Riot Games - công ty dẫn đầu trong lĩnh vực giải trí điện tử dành cho mùa giải League of Legends Championship Pacific 2025 (season 1). Cùng với việc xuất hiện bên cạnh DJ hàng đầu thế giới Alan Walker trong sự kiện countdown, chỉ trong nửa tháng đầu năm 2025, Tóc Tiên đã liên tục có những cú hợp tác quốc tế bùng nổ.

Trong khi ca khúc Đậm Đà (sân khấu solo đội trưởng Chị đẹp đạp gió 2024) vẫn đang viral khắp cõi mạng với "vũ điệu đậm đà" được nhiều sao Việt cover, Tóc Tiên tiếp tục gây bất ngờ với sản phẩm âm nhạc cover Bite Marks, bài hát chủ đề của mùa giải League of Legends 2025 (season 1), phát hành vào mùa giải LCP 2025 - một trong 5 giải đấu lớn nhất thuộc hệ thống game Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Tóc Tiên cũng là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được Riot Games lựa chọn sản xuất phiên bản cover cùng với nhiều người nổi tiếng khác trên toàn cầu.

Tóc Tiên là chị đẹp nổi bật của Chị đẹp đạp gió 2024

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Khi nhận được lời mời hợp tác cho giải đấu LCP khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cảm xúc đầu tiên của Tiên là hơi nghi ngờ. Ban đầu anh quản lý của Tiên bỏ qua email của bạn giám sát của LOL vì nghĩ là lừa đảo, nên bạn ấy đã nhắn trực tiếp cho Tiên qua Instagram vì không thấy email được hồi âm. Khi đọc kỹ thông tin, mình bất ngờ và nghĩ rằng có một cơ hội được mời như thế này thật sự vượt ngoài mong đợi".

Tóc Tiên và Miss Universe 2015

Theo chia sẻ của Tóc Tiên, LOL đặt hàng cô thực hiện bản cover của ca khúc Welcome to Noxus - Bite Marks với cả tiếng Anh và tiếng Việt, cũng như được phép tự do sáng tạo trong quá trình sản xuất.

Với cá tính âm nhạc nổi bật cùng tinh thần làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, Tóc Tiên đã mang đến một phiên bản cover Bite Marks của Việt Nam vừa giữ được tinh thần quốc tế của bản gốc, vừa đậm nét bản địa. Tạo hình lẫn giọng hát của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ và cộng đồng game thủ thích thú khi mang đến sự kết hợp huyền ảo giữa âm nhạc và game.

Tóc Tiên và_Lisa BLACKPINK

Cũng trong nửa tháng đầu tiên của năm 2025, Tóc Tiên liên tục nhận được lời mời hợp tác từ các đối tác quốc tế. Mới đây, Tóc Tiên tỏa sáng khi dự sự kiện tại Manila (Philippines) vớidàn sao, KOL quốc tế như: diễn viên Teeradon Supapunpinyo (phim bom tấn Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius), Miss International 2016 Kylie Verzosa,...

Tóc Tiên và diễn viên Thái Lan Baifern

Nhìn lại năm 2024, Tóc Tiên đã có một năm rực rỡ với những lần trở thành nghệ sĩ Việt được chọn tại các sự kiện đẳng cấp quốc tế như Bvlgari, LOEWE,.. Những chuyến gặp và giao lưu với tên tuổi đình đám trên toàn cầu như Lisa (BLACKPINK), Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach,.. khiến khán giả tự hào vì Tóc Tiên không hề lép vế mà thậm chí rất nổi bật.

Tóc Tiên và diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Trần Hạo Sâm

Trong khoảng thời gian mới bắt đầu tham gia các sự kiện quốc tế, Tóc Tiên thừa nhận không tránh khỏi áp lực và lo lắng khi đứng cạnh những ngôi sao toàn cầu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại Tóc Tiên nhận ra "mình đã có đủ sự tự tin, và hiểu rằng nghệ sĩ Việt Nam, người Việt Nam mình hoàn toàn có đủ khả năng để tỏa sáng tại những sự kiện hay những màn collab mang tính quốc tế."