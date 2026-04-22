Kinh tế

Một ngân hàng xin chuyển hội sở chính từ An Giang về Đồng Nai

Thái Phương

(NLĐO) – Theo KienlongBank, ngân hàng dự kiến đóng góp từ 600-1.000 tỉ đồng vào ngân sách địa phương trong thời gian tới.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) cho biết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (dự kiến tổ chức ngày 23-4) phương án chuyển địa điểm đặt hội sở chính về tỉnh Đồng Nai.

Nếu được thông qua, KienlongBank sẽ trở thành ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên đặt trụ sở chính tại Đồng Nai – địa phương hiện có quy mô kinh tế đứng thứ tư cả nước.

Theo KienlongBank, trong bối cảnh các thị trường lớn đang cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc dịch chuyển hội sở không chỉ giúp ngân hàng mở rộng dư địa tăng trưởng mà còn đóng góp trực tiếp vào động lực phát triển của một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước.

Năm 2025, Đồng Nai tiếp tục khẳng định vị thế với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,63%, giữ vững vị trí nền kinh tế lớn thứ tư cả nước. 

Đáng chú ý, cột mốc ngày 30-4-2026, thời điểm Đồng Nai dự kiến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, được kỳ vọng mở ra bước chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng quản trị.

“Khu vực này với hơn 43 khu công nghiệp đang hoạt động cùng siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang cần các định chế tài chính có tầm nhìn và năng lực cung ứng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính quy mô lớn, hiện đại” – đại diện KienlongBank cho biết.

Với vị trí chiến lược kết nối TPHCM và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cùng động lực từ hệ thống sân bay, cảng biển, cao tốc và các khu công nghiệp, Đồng Nai đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư và các định chế tài chính.

Hiện tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Đồng Nai đã vượt 600.000 tỉ đồng và được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới, nhờ làn sóng đầu tư vào hạ tầng, công nghiệp và đô thị hóa quy mô lớn.

Đại diện KienlongBank nhấn mạnh việc chuyển hội sở không đơn thuần là thay đổi vị trí địa lý mà là quyết định chiến lược, nhằm đưa ngân hàng vào trung tâm của dòng chảy tăng trưởng trong thập kỷ tới. Ngân hàng dự kiến đóng góp từ 600-1.000 tỉ đồng vào ngân sách địa phương trong thời gian tới.

Hiện hội sở chính của KienlongBank đặt tại tỉnh An Giang. Ngân hàng cho biết vẫn sẽ duy trì hoạt động tại các địa phương hiện hữu, trong đó có An Giang – nơi gắn bó với quá trình hình thành và phát triển của KienlongBank hơn 30 năm qua.

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhất liên quan dữ liệu sinh trắc học

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhất liên quan dữ liệu sinh trắc học

(NLĐO) - Không cung cấp dữ liệu sinh trắc học để tạo điều kiện cho đối tượng tội phạm lợi dụng mở và sử dụng tài khoản thanh toán cho mục đích vi phạm pháp luật

Bamboo Airways lại bị ngân hàng siết nợ

(NLĐO) – Sau Sacombank, ngân hàng MSB vừa thông báo thu giữ nhiều tài sản của hãng hàng không Bamboo Airways.

Lãi suất vay mua nhà mới nhất sau khi hàng loạt ngân hàng điều chỉnh giảm

(NLĐO) – Lãi suất gửi tiết kiệm giảm nhanh sau cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất vay mua nhà được nhiều người ngóng hạ nhiệt

ngân hàng kienlongbank ngân hàng kienlongbank ngân hàng chuyển hội sở chính
