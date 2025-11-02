Ngày 2-11, các đơn vị của Công an Đà Nẵng đang tích cực truy xét một nghi phạm người Trung Quốc. Người này đã bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện.

Theo đó, khoảng 4 giờ 30 ngày 2-11, Li Shang Ze (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) được xác định đã bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng. Li Shang Ze là đối tượng bị tạm giữ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Nghi phạm Li Shang Ze

Thời điểm trên, nghi phạm này bỏ chạy về hướng đường Hải Phòng - Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng).

Khi chạy trốn, chân đối tượng một bên còn mang còng số 8. Đặc điểm nhận dạng, nghi phạm cao từ 1,78-1,80 m

Công an các đơn vị, địa phương đã được yêu cầu khẩn trương tập trung rà soát, truy tìm, bắt giữ Li Shang Ze.

Theo tìm hiểu, sáng cùng ngày, các nhóm Zalo của các tổ dân phố trên địa bàn Đà Nẵng cũng đã được thông báo liên quan đến vụ việc trên. Người dân nếu có thông tin liên quan đến nghi phạm trên thì liên hệ đến công an gần nhất.