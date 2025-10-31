HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Một người bị Công an TP HCM truy nã đã đầu thú sau khi đọc báo

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Một thanh niên bị Công an TP HCM truy nã tội "Gây rối trật tự công cộng" đã ra đầu thú tại TP Cần Thơ sau khi đọc báo

Ngày 31-10, Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án "Giết người", "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng", xảy ra ngày 13-3-2022, tại trước căn nhà ở đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, TP HCM.

Một người bị Công an TP HCM truy nã đã đầu thú sau khi đọc báo - Ảnh 1.

Quyết định đình nã của Công an TP HCM

Tháng 11-2022 và tháng 9-2025, Công an TP HCM ra thông báo tìm người liên quan đối với Lưu Thị Kim Hồng (SN 2002), Lâm Văn Phương (SN 1962), Tăng Thị Kiều Oanh (SN 1980), Cao Huỳnh Anh (SN 2002).

Ngày 26-9, Công an TP HCM ra Quyết định Truy nã Lý Minh (SN 2001). Đến ngày 23-10, Công an TP HCM ra Quyết định truy tìm đối với Phương và Hồng, đồng thời đã tìm và làm việc với các đối tượng Oanh và Cao Huỳnh Anh.

Đến ngày 20-10, sau khi đọc báo biết mình bị truy nã, bị can Lý Minh đã ra đầu thú tại Công an xã Gia Hoà, TP Cần Thơ để hưởng khoan hồng của pháp luật. Do vậy, Công an TP HCM đã ra Quyết định đình nã đối với Lý Minh và đình tìm đối với những người liên quan.


cố ý gây thương tích Công an TP HCM truy nã gây rối trật tự đình nã
