HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Một nghiên cứu sinh trẻ nhất trường y bị tố "đạo văn"

N. Huy

(NLĐO) - Vì sao Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM im lặng khi thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh bị tố "đạo văn"?

Ngày 1-10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM có quyết định công nhận danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025. Danh sách này có 25 nghiên cứu sinh, trong đó nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy (24 tuổi) đang bị cộng đồng khoa học "soi" vì nghi "đạo văn".

Bị tố “đạo văn”, nghiên cứu sinh trẻ nhất Trường Y gây tranh cãi - Ảnh 1.

Âu Nhật Huy đang bị tố "đạo văn"

Trên trang "Liêm chính khoa học", một tài khoản có tên Tổ VAR chỉ ra rằng Âu Nhật Huy, sinh năm 2001, mới tốt nghiệp ngành y từ Trường ĐH Tân Tạo vào tháng 8-2025. Chưa đầy hai tháng sau, Huy trở thành thí sinh trẻ nhất trúng tuyển tiến sĩ tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch với vị trí á khoa.

Âu Nhật Huy sẽ theo học ngành nội khoa tại Khoa Y ở Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nơi mẹ Huy – PGS-TS-BSCKII Trần Thị Khánh Tường-làm Trưởng khoa kiêm Trưởng Bộ môn Nội.

Ngay trước khi tốt nghiệp bác sĩ, chỉ trong vòng 8 tháng, từ tháng 11-2024 đến tháng 7-2025, Âu Nhật Huy đã đăng ít nhất 9 bài báo. Trong số này, có tới 7 bài Huy đứng tên chung với mẹ mình.

Như vậy, trong năm cuối ôn thi tốt nghiệp bác sĩ từ Trường ĐH Tân Tạo, Âu Nhật Huy đăng trung bình hơn 1 bài báo mỗi tháng. Riêng tháng 5-2025, tháng 4-2025 và tháng 11-2024, mỗi tháng Huy có 2 bài.

Mẹ của Âu Nhật Huy được công nhận chức danh PGS năm 2020. Theo bản đăng ký xét PGS, ứng viên Trần Thị Khánh Tường khai đã đăng 6 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín mà ứng viên là tác giả chính.

Tài khoản Tổ VAR chỉ ra rằng thực tế phần lớn bài báo quốc tế của ứng viên đều đăng trên các tạp chí săn mồi, nhiều bài không truy cập được nữa. Nếu không tính các bài này, ứng viên Trần Thị Khánh Tường có thể không đủ tiêu chuẩn PGS. Ứng viên còn khai man chỉ mục và Impact Factor của các tạp chí, khai man tóm tắt hội nghị thành bài báo uy tín trong hồ sơ xét chức danh PGS.

Bài báo mới nhất của hai mẹ con bác sĩ Trần Thị Khánh Tường và Âu Nhật Huy vừa đăng ngày 14-7-2025 trên Chronic Obstructive Pulmonary Diseases: Journal of the COPD Foundation.

Hầu như toàn bộ nội dung bài này đã được công bố trước đó 6 tháng, vào ngày 28-1-2025 trên Tạp chí Y học Việt Nam.

Đây là hành vi tự "đạo văn", công bố trùng lặp (duplicate publication), vi phạm nghiêm trọng liêm chính khoa học. Nếu Chronic Obstructive Pulmonary Diseases: Journal of the COPD Foundation là tạp chí nghiêm túc, bài tiếng Anh có tên hai mẹ con bác sĩ sẽ bị gỡ bỏ.

Theo Tổ VAR, điều đáng nói, bài tiếng Việt có 6 tác giả:

1. ThS.BSCKII Đoàn Lê Minh Hạnh – Bộ môn Nội, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

2. PGS-TS-BSCKII Trần Thị Khánh Tường – Trưởng Khoa Y, Trưởng Bộ môn Nội, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

3. PGS-TS-BS Lê Thượng Vũ - Trưởng Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

4. TS-BS Lê Thị Thu Hương – Trưởng Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định

5. TS-BS Võ Hồng Minh Công – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định

6. TS-BS Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Âu Nhật Huy hoàn toàn không có tên trong bài tiếng Việt. Thế nhưng, sang đến bài tiếng Anh, tên của Âu Nhật Huy đã được gắn thêm vào bài cùng với 3 người khác.

Danh sách 10 tác giả bài tiếng Anh:

1. ThS.BSCKII Đoàn Lê Minh Hạnh – Bộ môn Nội, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

2. PGS-TS-BS Lê Thượng Vũ - Trưởng Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

3. ThS Trần Lê Đoan Hạnh - VinUniversity

4. BSCKII Trần Thanh Dũ – Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định

5. ThS Đoàn Lê Minh Thảo – Teesside University

6. ThS Âu Nhật Huy - Trường ĐH Tân Tạo

7. TS-BS Lê Thị Thu Hương – Trưởng Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định

8. TS-BS Võ Hồng Minh Công – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định

9. TS-BS Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định

10. PGS-TS-BSCKII Trần Thị Khánh Tường – Trưởng Khoa Y, Trưởng Bộ môn Nội, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Như vậy, Âu Nhật Huy không có tên trong bài tiếng Việt, không đóng góp cho nghiên cứu nhưng lại được gắn tên đồng tác giả bài tiếng Anh với học vị thạc sĩ ngụy tạo.

Cùng với Âu Nhật Huy, 3 người khác cũng được gắn tên vào bài tiếng Anh là Trần Thanh Dũ, Trần Lê Đoan Hạnh và Đoàn Lê Minh Thảo.

Đoàn Lê Minh Thảo có thể có quan hệ (chị em) với tác giả đầu Đoàn Lê Minh Hạnh. Phải chăng Đoàn Lê Minh Hạnh đưa tên em gái vào bài để lấy thành tích cho em?

Còn Trần Lê Đoan Hạnh có quan hệ gì với Trần Thanh Dũ hoặc các tác giả khác? Trần Lê Đoan Hạnh đang là sinh viên VinUniversity, làm sao có bằng thạc sĩ?

Theo Tổ VAR, bài báo tiếng Anh có tên hai mẹ con bác sĩ mang nhiều vấn đề nghiêm trọng, gần như chắc chắn sẽ bị tạp chí gỡ bỏ:

[1] Tự đạo văn, công bố trùng lặp.

[2] Âu Nhật Huy được gắn tên vào bài với học vị thạc sĩ ngụy tạo.

[3] Ba người khác cũng được thêm vào danh sách tác giả, nhiều khả năng do quan hệ chứ không có đóng góp thực chất cho nghiên cứu.

Âu Nhật Huy học thẳng lên tiến sĩ ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Một trong những điều kiện để được học thẳng là thí sinh phải có kinh nghiệm nghiên cứu, thể hiện qua bài báo, báo cáo khoa học đã công bố.

Bài báo vi phạm liêm chính này hay bài nào được Âu Nhật Huy dùng trong hồ sơ tuyển sinh?

Trước những hoài nghi nói trên, sáng 8-10, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với lãnh đạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhưng hiện không thể kết nối được.

Tin liên quan

Đại học Huế giải thích kết luận luận án tiến sĩ đạo văn 12 trang

Đại học Huế giải thích kết luận luận án tiến sĩ đạo văn 12 trang

(NLĐO) - Tổng cộng 35 trang trong luận án tiến sĩ lịch sử của một trưởng phòng ở Huế đều có đạo văn. Kết luận của Đại học Huế khẳng định tố cáo đúng.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ nghi vấn "đạo văn" của GS Nguyễn Đức Tồn

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD-ĐT làm rõ nghi vấn đạo văn của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Tồn, bảo đảm nghiêm minh, khách quan

"Chốt" nghi án giáo sư Nguyễn Đức Tồn đạo văn trong tháng 5

(NLĐO)- Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã yêu cầu phải kết luận nghi án đạo văn của GS Nguyễn Đức Tồn trong tháng 5-2018.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo