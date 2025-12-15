Sáng 15-12, tin từ UBND xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một ngư dân rơi xuống biển mất tích khi đang đánh cá tại khu vực biển Tiên Trang.

Khu vực biển nơi ngư dân C. rơi xuống biển mất tích

Trước đó, vào lúc 6 giờ ngày 14-12, ông P.V.C (SN 1956; ngụ thôn Hồng Phong, xã Tiên Trang) đi bè số hiệu TT 0021 ra biển đánh cá cách bờ biển 600 m tại vị trí nhà hàng Thập Xế 1 (thôn Hồng phong, xã Tiên Trang) trên bè có 2 người. Tuy nhiên, ông C. rơi xuống biển và sau đó đã mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lương chức năng xã Tiên Trang và ngư dân cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động tàu thuyền tìm kiếm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ huy động lực lượng tìm kiếm ngư dân mất tích

Tuy nhiên, đến 9 giờ 30 phút sáng nay 15-12, tung tích ông C. vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.