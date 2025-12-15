HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Một ngư dân rơi xuống biển mất tích

Tuấn Minh

(NLĐO)- Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đang huy động lực lượng phối hợp tìm kiếm một ngư dân mất tích khi đang đánh cá trên biển

Sáng 15-12, tin từ UBND xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một ngư dân rơi xuống biển mất tích khi đang đánh cá tại khu vực biển Tiên Trang.

Một ngư dân rơi xuống biển mất tích khi đi đánh cá - Ảnh 1.

Khu vực biển nơi ngư dân C. rơi xuống biển mất tích

Trước đó, vào lúc 6 giờ ngày 14-12, ông P.V.C (SN 1956; ngụ thôn Hồng Phong, xã Tiên Trang) đi bè số hiệu TT 0021 ra biển đánh cá cách bờ biển 600 m tại vị trí nhà hàng Thập Xế 1 (thôn Hồng phong, xã Tiên Trang) trên bè có 2 người. Tuy nhiên, ông C. rơi xuống biển và sau đó đã mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lương chức năng xã Tiên Trang và ngư dân cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động tàu thuyền tìm kiếm.

Một ngư dân rơi xuống biển mất tích khi đi đánh cá - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ huy động lực lượng tìm kiếm ngư dân mất tích

Tuy nhiên, đến 9 giờ 30 phút sáng nay 15-12, tung tích ông C. vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Tin liên quan

Thầy cô, bạn bè thương tiếc khi tìm thấy thi thể nữ sinh mất tích nhiều ngày

Thầy cô, bạn bè thương tiếc khi tìm thấy thi thể nữ sinh mất tích nhiều ngày

(NLĐO) - Hơn 10 ngày qua, gia đình, thầy cô và bạn bè mong ngóng nữ sinh lớp 11 quay về nhưng không có "phép màu" nào, thi thể em vừa được tìm thấy dưới sông

Chánh văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa mất tích trên sông Mã

(NLĐO)- Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm ông L.V.N., Chánh văn phòng Đảng ủy xã Trung Thành (Thanh Hóa), mất tích khi đi đánh cá trên sông Mã

Nữ sinh mất tích sau giờ học được tìm thấy tại khe nước

(NLĐO) - Nữ sinh 14 tuổi mất tích bí ẩn sau giờ học được tìm thấy tại khe nước.

tỉnh Thanh Hóa cứu nạn, cứu hộ rơi xuống biển lực lượng cảnh sát ngư dân mất tích mất tích
