CLIP: Cận cảnh "người nhái" lặn tìm ngư dân mất tích trên biển

Sáng 9-10, dù thời tiết trên biển có mưa nhưng các lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm ngư dân Ngô Thái (SN 1971; trú phường Thuận An, TP Huế) bị mất tích trên biển sau vụ chìm tàu cá do đâm va với tàu hàng.

Với sự hỗ trợ của chủ tàu hàng, nhiều "người nhái" đã được đưa đến hiện trường vùng biển xảy ra tai nạn để tiến hành lặn tìm kiếm ngư dân mất tích.

Những thợ lặn cùng lực lượng cứu nạn đang tiến hành khoanh vùng vị trí tàu cá chìm.

Theo Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế, các "người nhái" đã lặn xuống tàu cá bị chìm nhưng không phát hiện thi thể của ngư dân mất tích.

Dù mưa nhưng công tác tìm kiếm vẫn được tổ chức khẩn trương.

Như tin đã đưa, vào khoảng 15 giờ ngày 7-10, tại khu vực gần cửa biển Thuận An ở tọa độ 16º43'45"N; 107º37'11"E, xảy ra vụ va chạm giữa tàu hàng Thuận Trung 08 với tàu cá TTH 96329-TS của ngư dân Phan Luỹ, trú phường Thuận An.

Sau va chạm, tàu cá bị chìm, 4 ngư dân trên tàu rơi xuống biển, trong đó có ông Luỹ và ông Thái. Tàu Thuận Trung 08 cứu vớt được 3 người đưa lên tàu sau đó chở vào bờ trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Riêng ông Thái mất tích.

Cận cảnh hiện trường "người nhái" lặn tìm ngư dân mất tích.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo tàu Thuận Trung 08 tiếp tục ở lại hiện trường để tìm kiếm ngư dân tàu cá. Yêu cầu Đài Thông tin Duyên hải Huế phát bản tin cấp cứu trên đài thông tinduyên hải để các tàu hoạt động gần khu vực tàu cá bị chìm tăng cường cảnh giới, hỗ trợ tìm kiếm.

Rất nhiều ngư dân ra phối hợp tìm kiếm.

Tàu SAR 631 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực II phối hợp tàu Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Hải Đội 2 Biên phòng, ngư dân để tổ chức tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm ngư dân mất tích đang được tiến hành khẩn trương.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo trực ban theo dõi trên hệ thống giám sát tàu thuyền (AIS) liên hệ và yêu cầu tàu Việt Thuận 02-03, tàu Minh Tân 18, tàu Trường Tâm 69, Bảo Long 01 có tuyến hành trình gần vị trí bị nạn chuyển hướng, phối hợp tìm kiếm ngư dân mất tích.