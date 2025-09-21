HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Một người dân ở Đồng Nai giao nộp gần 1.400 viên đạn

Nguyễn Tuấn - Đức Nghĩa

(NLĐO)- Gần 1.400 viên đạn được một người dân ở phường Bảo Vinh, Đồng Nai mang đến nộp cho công an

Ngày 21-9, Công an phường Bảo Vinh (Đồng Nai) đã tiếp nhận một thùng đạn chứa 1.381 viên đạn quân dụng các loại do người dân đến giao nộp.

Một người dân ở Đồng Nai giao nộp gần 1.400 viên đạn- Ảnh 1.

Người dân giao nộp 1.381 viên đạn

Công an đã kiểm đếm, niêm phong và xử lý theo đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Lãnh đạo Công an phường Bảo Vinh đánh giá đây là hành động góp phần loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây mất an ninh, trật tự. Việc người dân tự giác giao nộp vũ khí, đạn dược không chỉ bảo vệ sự an toàn cho gia đình và cộng đồng mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và phối hợp chặt chẽ giữa nhân dân với lực lượng công an trong công tác giữ gìn bình yên cuộc sống.

Tương tự, vừa qua, tại xã Hưng Thịnh, anh V.P.H (SN 1980, ngụ ấp Hưng Long) đã đến Công an xã Hưng Thịnh giao nộp 228 viên đạn quân dụng do nhặt được trong quá trình đào móng để xây dựng nhà.

Công an xã Hưng Thịnh ghi nhận và biểu dương hành động tích cực trên và đề nghị người dân khi phát hiện vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để xử lý đúng quy định, tránh nguy cơ mất an toàn.

*Cùng ngày, tin từ Công an xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một khẩu súng quân dụng AK47 do ông Nguyễn Văn Phúng (SN 1969, ngụ tại thôn Tân Xuân, xã Hiếu Giang) giao nộp.

Một người dân ở Đồng Nai giao nộp gần 1.400 viên đạn- Ảnh 2.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trong lúc đi làm đồng tại thôn Tân Xuân, ông Nguyễn Văn Phúng phát hiện khẩu súng nêu trên.

Sau khi tìm hiểu, xác định đây là vũ khí quân dụng, ông Phúng ngay lập tức mang khẩu súng này đến Công an xã Hiếu Giang để giao nộp.

Theo Công an xã Hiếu Giang, hành động của ông Phúng thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật cao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

Được biết, thời gian qua, rất nhiều người dân ở tỉnh Quảng Trị đã tự nguyện đến cơ quan công an giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

