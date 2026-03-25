Một người đàn ông bị phụ nữ lừa đảo 4,5 tỉ đồng

Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt tạm giam Huỳnh Thị Xuân Mai (43 tuổi; ngụ xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Huỳnh Thị Xuân Mai tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Mai đã lợi dụng sự tin tưởng của ông T.T.A. (ngụ xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau) để đưa ra thông tin gian dối. Cụ thể, tháng 6-2025, Mai ký kết hợp đồng vay của ông A. 4,5 tỉ đồng để mua đất với lời hứa sau khi thủ tục hoàn tất sẽ vay ngân hàng để hoàn trả.

Tuy nhiên, khi nhận được tiền từ ông A. thì Mai không thực hiện mua đất như cam kết mà sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Không có khả năng hoàn trả nên Mai chiếm đoạt 4,5 tỉ đồng của bị hại.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.



