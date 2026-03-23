Công an TPHCM bắt khẩn cấp 2 đối tượng lừa đảo cực kỳ tinh vi

Ngày 23-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ Lý Gia Thịnh (SN 1999) và Nguyễn Phước Đức (SN 2002) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo thông tin ban đầu, từ cuối năm 2025, Thịnh nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách lợi dụng dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái.
Thịnh lên mạng xã hội, nền tảng Telegram, liên hệ với một tài khoản ẩn danh để đặt làm giả hàng loạt giấy tờ như: căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, các tài liệu liên quan nhằm chứng minh quyền sở hữu tài sản.
Các giấy tờ giả được thiết kế dưới dạng file điện tử, có chỉnh sửa thông tin, mã QR, hình ảnh… với mức độ tinh vi cao, khiến nhiều chủ xe và chủ tiệm cầm đồ mất cảnh giác.
Sau khi có "bộ hồ sơ" giả hoàn chỉnh, Thịnh tiếp cận các chủ cơ sở cho thuê xe và thuê xe trong thời gian ngắn với hình thức tự lái. Sau đó, đối tượng nhanh chóng mang xe đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ, chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.
Từ tháng 11-2025 đến tháng 1-2026, Thịnh đã thực hiện liên tiếp 6 vụ lừa đảo ở nhiều địa bàn tại TPHCM với cùng một phương thức, thủ đoạn.
Các phương tiện bị chiếm đoạt gồm nhiều dòng xe có giá trị cao; số tiền chiếm đoạt trong mỗi vụ dao động từ 160 triệu đồng đến hơn 350 triệu đồng, tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng.
Đáng chú ý, để mở rộng phạm vi hoạt động, Thịnh còn lôi kéo Đức cùng tham gia. Đức được giao nhiệm vụ trực tiếp đi thuê xe bằng giấy tờ giả do Thịnh cung cấp, sau đó mang xe đi cầm cố. Mặc dù nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vì động cơ vụ lợi, Đức vẫn tiếp tay thực hiện.
Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các điểm cầm đồ, lần theo dấu vết các phương tiện bị chiếm đoạt.
Clip Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM lấy lời khai hai đối tượng
Kết quả, cơ quan công an đã xác định đầy đủ các bị hại và các điểm cầm cố tài sản; thu hồi toàn bộ 7 ô tô là tang vật của các vụ án; làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây.
Theo tài liệu điều tra, vụ việc được phát hiện từ tin báo của bị hại liên quan đến một chiếc xe ô tô cho thuê bị chiếm đoạt tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng, TPHCM.
Công an TPHCCM đánh giá đây là phương thức, thủ đoạn không mới nhưng ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ để qua mặt bị hại. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, kịp thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.
Công an TPHCM cũng khuyến cáo các cơ sở cho thuê xe, kinh doanh dịch vụ tài sản cần kiểm tra kỹ giấy tờ gốc, đối chiếu thông tin nhiều nguồn; Không chỉ dựa vào hình ảnh giấy tờ điện tử hoặc bản scan. Người cho thuê xe cần thận trọng với các giao dịch nhanh, giá trị lớn, đặc biệt khi khách hàng có biểu hiện bất thường.
