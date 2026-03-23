Công an TPHCM bắt khẩn cấp 2 đối tượng lừa đảo cực kỳ tinh vi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM bắt khẩn cấp 2 đối tượng lừa đảo cực kỳ tinh vi

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã lập chuyên án truy tìm những kẻ lừa đảo số tiền lớn.

Ngày 23-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ Lý Gia Thịnh (SN 1999) và Nguyễn Phước Đức (SN 2002) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin ban đầu, từ cuối năm 2025, Thịnh nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách lợi dụng dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái.

Công an TPHCM bắt khẩn cấp 2 thanh niên lừa đảo cực kỳ tinh vi - Ảnh 1.

Đức và Thịnh (áo đen) tại Công an TPHCM

Thịnh lên mạng xã hội, nền tảng Telegram, liên hệ với một tài khoản ẩn danh để đặt làm giả hàng loạt giấy tờ như: căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, các tài liệu liên quan nhằm chứng minh quyền sở hữu tài sản.

TIN LIÊN QUAN

Các giấy tờ giả được thiết kế dưới dạng file điện tử, có chỉnh sửa thông tin, mã QR, hình ảnh… với mức độ tinh vi cao, khiến nhiều chủ xe và chủ tiệm cầm đồ mất cảnh giác.

Sau khi có "bộ hồ sơ" giả hoàn chỉnh, Thịnh tiếp cận các chủ cơ sở cho thuê xe và thuê xe trong thời gian ngắn với hình thức tự lái. Sau đó, đối tượng nhanh chóng mang xe đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ, chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

Từ tháng 11-2025 đến tháng 1-2026, Thịnh đã thực hiện liên tiếp 6 vụ lừa đảo ở nhiều địa bàn tại TPHCM với cùng một phương thức, thủ đoạn.

Công an TPHCM bắt khẩn cấp 2 thanh niên lừa đảo cực kỳ tinh vi - Ảnh 2.

Nguyễn Phước Đức tại Công an TPHCM

Các phương tiện bị chiếm đoạt gồm nhiều dòng xe có giá trị cao; số tiền chiếm đoạt trong mỗi vụ dao động từ 160 triệu đồng đến hơn 350 triệu đồng, tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Đáng chú ý, để mở rộng phạm vi hoạt động, Thịnh còn lôi kéo Đức cùng tham gia. Đức được giao nhiệm vụ trực tiếp đi thuê xe bằng giấy tờ giả do Thịnh cung cấp, sau đó mang xe đi cầm cố. Mặc dù nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vì động cơ vụ lợi, Đức vẫn tiếp tay thực hiện.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các điểm cầm đồ, lần theo dấu vết các phương tiện bị chiếm đoạt.

Clip Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM lấy lời khai hai đối tượng

Kết quả, cơ quan công an đã xác định đầy đủ các bị hại và các điểm cầm cố tài sản; thu hồi toàn bộ 7 ô tô là tang vật của các vụ án; làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

Theo tài liệu điều tra, vụ việc được phát hiện từ tin báo của bị hại liên quan đến một chiếc xe ô tô cho thuê bị chiếm đoạt tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng, TPHCM.

Công an TPHCCM đánh giá đây là phương thức, thủ đoạn không mới nhưng ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ để qua mặt bị hại. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, kịp thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Công an TPHCM cũng khuyến cáo các cơ sở cho thuê xe, kinh doanh dịch vụ tài sản cần kiểm tra kỹ giấy tờ gốc, đối chiếu thông tin nhiều nguồn; Không chỉ dựa vào hình ảnh giấy tờ điện tử hoặc bản scan. Người cho thuê xe cần thận trọng với các giao dịch nhanh, giá trị lớn, đặc biệt khi khách hàng có biểu hiện bất thường.

Công an TPHCM khởi tố 2 người đi xe máy đánh tài xế ô tô

Công an TPHCM khởi tố 2 người đi xe máy đánh tài xế ô tô

(NLĐO) - Sau khi xảy ra va chạm giao thông, 2 người đi xe máy đã đánh tài xế ô tô và sự việc chỉ dừng lại khi CSGT xuất hiện

Công an TPHCM tiếp nhận công dân bị Mỹ trục xuất

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 34 công dân có hộ khẩu thường trú tại TPHCM bị Mỹ trục xuất

Công an TPHCM bắt khẩn cấp kẻ giết người ở khách sạn

(NLĐO) - Sau khi giết người tại khách sạn, đối tượng rời hiện trường và bị Công an TPHCM bắt tại sân bay khi đang bỏ trốn

lừa đảo Công an TPHCM thuê xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo