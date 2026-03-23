Công an TPHCM bắt khẩn cấp 2 đối tượng lừa đảo cực kỳ tinh vi

Ngày 23-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ Lý Gia Thịnh (SN 1999) và Nguyễn Phước Đức (SN 2002) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin ban đầu, từ cuối năm 2025, Thịnh nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách lợi dụng dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái.

Đức và Thịnh (áo đen) tại Công an TPHCM

Thịnh lên mạng xã hội, nền tảng Telegram, liên hệ với một tài khoản ẩn danh để đặt làm giả hàng loạt giấy tờ như: căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, các tài liệu liên quan nhằm chứng minh quyền sở hữu tài sản.

Các giấy tờ giả được thiết kế dưới dạng file điện tử, có chỉnh sửa thông tin, mã QR, hình ảnh… với mức độ tinh vi cao, khiến nhiều chủ xe và chủ tiệm cầm đồ mất cảnh giác.

Sau khi có "bộ hồ sơ" giả hoàn chỉnh, Thịnh tiếp cận các chủ cơ sở cho thuê xe và thuê xe trong thời gian ngắn với hình thức tự lái. Sau đó, đối tượng nhanh chóng mang xe đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ, chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

Từ tháng 11-2025 đến tháng 1-2026, Thịnh đã thực hiện liên tiếp 6 vụ lừa đảo ở nhiều địa bàn tại TPHCM với cùng một phương thức, thủ đoạn.

Nguyễn Phước Đức tại Công an TPHCM

Các phương tiện bị chiếm đoạt gồm nhiều dòng xe có giá trị cao; số tiền chiếm đoạt trong mỗi vụ dao động từ 160 triệu đồng đến hơn 350 triệu đồng, tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Đáng chú ý, để mở rộng phạm vi hoạt động, Thịnh còn lôi kéo Đức cùng tham gia. Đức được giao nhiệm vụ trực tiếp đi thuê xe bằng giấy tờ giả do Thịnh cung cấp, sau đó mang xe đi cầm cố. Mặc dù nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vì động cơ vụ lợi, Đức vẫn tiếp tay thực hiện.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các điểm cầm đồ, lần theo dấu vết các phương tiện bị chiếm đoạt.

Kết quả, cơ quan công an đã xác định đầy đủ các bị hại và các điểm cầm cố tài sản; thu hồi toàn bộ 7 ô tô là tang vật của các vụ án; làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây.