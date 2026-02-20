HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Một người nước ngoài tử vong trên biển Nha Trang

K. Nam

(NLĐO)- Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang làm rõ vụ việc một người nước ngoài tử vong trên biển

Theo đó, sáng 20-2, Đội Cứu nạn - Cứu hộ thuộc Ban quản lý Vịnh Nha Trang phát hiện một thi thể nam người nước ngoài cách xa bờ. Thi thể được đưa lên bờ trong tư thế không mặc quần áo.

Sự việc xảy ra ở bãi biển gần tháp Trầm Hương, đường Trần Phú. Nhiều người chứng kiến cho biết ngoài người nước ngoài, có một phụ nữ Việt đang được cấp cứu.

Sau khi xác nhận sự việc, lãnh đạo phường Nha Trang đã yêu cầu Công an phường Nha Trang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

- Ảnh 1.

Một người nước ngoài tử vong trên biển Nha Trang, ảnh: Do Hung

Theo Ban quản lý Vịnh Nha Trang, thời điểm này biển động và sóng rất lớn. Lực lượng cứu nạn cứu hộ phải thường xuyên túc trực, nhắc nhở khi sóng lớn không thể tắm biển.

Tuy nhiên, nhiều người nước ngoài, kể cả du khách trong nước vẫn bất chấp nguy hiểm xuống tắm biển. Lực lượng cứu nạn phải thường xuyên hỗ trợ những người đuối nước.

Ban quản lý Vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không tắm biển khi có sóng lớn, chấp hành nghiêm chỉ dẫn của lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Tin liên quan

Ban Quản lý Vịnh Nha Trang nói gì về clip lặn ngắm cá ở Hòn Chồng gây tranh cãi?

Ban Quản lý Vịnh Nha Trang nói gì về clip lặn ngắm cá ở Hòn Chồng gây tranh cãi?

(NLĐO)- Clip của một TikToker lặn ngắm cá, san hô ở khu vực biển Hòn Chồng gây tranh cãi vì lo ngại ảnh hưởng môi trường

VỤ BẢO TỒN BIỂN VỊNH NHA TRANG: S.O.S!: Vận dụng kinh nghiệm quốc tế để cứu Hòn Mun

Cần khẩn trương tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển; lập kế hoạch bảo vệ, khoanh vùng các khu bảo tồn nghiêm ngặt, các khu vực cần phục hồi để bảo vệ hệ sinh thái biển

Clip cá voi xuất hiện ở Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang

(NLĐO) - Một chú cá voi khổng lồ đang bắt mồi ở vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được người dân quay lại sống động

tỉnh Khánh Hòa Nha Trang Khánh Hòa vịnh Nha Trang người nước ngoài công an phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo