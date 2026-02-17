Hai thiếu niên đuối nước khi tắm tại Đê Cà Giang vào chiều mùng 1 Tết

Đến 20 giờ 30 phút ngày 17-2, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm 2 thiếu niên mất tích dưới Đê Cà Giang thuộc thôn 4, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, 3 người gồm: N.Q.K, N.H.A và H.H.Q.B (cùng sinh năm 2009, trú xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đến khu vực Đê Cà Giang chơi rồi xuống tắm.

Trong lúc tắm, em A. và em B. bất ngờ bị đuối nước.

Đê Cà Giang - nơi xảy ra vụ việc 2 thiếu niên đuối nước. Ảnh: DT

Còn em K. sau đó tự bơi được vào bờ, tri hô người dân ứng cứu nhưng khi mọi người đến nơi, 2 nạn nhân đã chìm mất tích.

Nhận tin báo, Công an xã Hồng Sơn khẩn trương có mặt, triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm. Người dân địa phương cũng hỗ trợ rà soát bằng lưới kéo cá tại khu vực nghi có người gặp nạn.

Khu vực Đê Cà Giang có diện tích rộng, mực nước cao, độ sâu lớn; trời tối khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm.