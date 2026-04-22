Pháp luật

Một người phụ nữ 64 tuổi suýt mất 5.000 USD vì tin lời “người yêu” qua mạng

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Tin lời “người yêu” quen qua mạng hứa gửi quà kèm 50.000 USD, một người phụ ở Hà Tĩnh suýt mất 5.000 USD “tình phí”.

Ngày 22-4, tin từ Công an phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phối hợp ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo trên không gian mạng, giúp một người phụ nữ thoát khỏi nguy cơ mất số tiền lớn.

Công an phường Sông Trí phân tích, giải thích về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng cho bà H.T.V. (ảnh Công an Hà Tĩnh)

Nạn nhân là bà H.T.V (64 tuổi, ngụ phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh). Trước đó, thông qua mạng xã hội, bà V. quen biết một người đàn ông tự xưng đang sinh sống ở nước ngoài. Sau thời gian trò chuyện, giữa hai người nảy sinh tình cảm.

Lợi dụng lòng tin của nạn nhân, đối tượng này cho biết đã gửi nhiều quà cùng số tiền 50.000 USD (hơn 1,3 tỉ đồng) về Việt Nam cho bà V. Tuy nhiên, để nhận được số quà và tiền trên, bà phải chuyển trước 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng) làm "phí".

Những tin nhắn yêu đương mùi mẫn, kèm hình ảnh, tiền USD và quà tặng đối tượng nói tặng bà V. để lừa đảo

Tin tưởng "người yêu" quen qua mạng, sáng cùng ngày, bà V. bắt taxi đến ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, tài xế Nguyễn Hữu Phước (SN 1984, ngụ phường Sông Trí) nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường từ câu chuyện của hành khách, nên thay vì đưa bà V. đến ngân hàng, anh Phước đã chủ động chở bà đến trụ sở Công an phường Sông Trí để trình báo và nhờ hỗ trợ xác minh.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phân tích, giải thích rõ các thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên mạng xã hội, đặc biệt là chiêu trò giả danh người nước ngoài gửi quà có giá trị lớn để yêu cầu chuyển tiền trước.

Sau khi được tuyên truyền, bà V. nhận ra mình bị lừa và đã từ bỏ ý định chuyển tiền.

Theo Công an phường Sông Trí, hành động của anh Phước rất đáng quý, không chỉ giúp bảo vệ tài sản cho người dân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Đà Nẵng: Một thiếu uý ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển tiền ngay tại ngân hàng

(NLĐO) - Khi giao dịch tại ngân hàng, thiếu úy Lê Đức Lành, cán bộ Công an xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang), thấy bà N.T.T. đang thực hiện thủ tục chuyển tiền và nghi bà bị lừa đảo.

Đối tượng lừa đảo sập bẫy "chạy án"

(NLĐO)- Biết Linh bị các bị hại tố cáo, Thắng đã đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng "chạy án"

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhất liên quan dữ liệu sinh trắc học

(NLĐO) - Không cung cấp dữ liệu sinh trắc học để tạo điều kiện cho đối tượng tội phạm lợi dụng mở và sử dụng tài khoản thanh toán cho mục đích vi phạm pháp luật

không gian mạng thủ đoạn lừa đảo người nước ngoài công an phường
