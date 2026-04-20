TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Vũ Ngọc Linh (SN 1995, trú tại thôn Hội Phố, xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh) và Bùi Ngọc Thắng (SN 1970, trú tại thôn Lương Xá, xã Quảng Bị, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng tại phiên toà

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian từ tháng 1-2022 đến tháng 5-2023, bị cáo Vũ Ngọc Linh đã lợi dụng sự tin tưởng của các đối tác trong hoạt động kinh doanh, thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Linh tham gia hoạt động bán hàng liên quan đến Công ty CUONG NC tại Hàn Quốc và được giao nhiệm vụ tổng hợp đơn hàng.

Tuy nhiên, Vũ Ngọc Linh đã cố ý cung cấp thông tin sai lệch về tài khoản thanh toán, hướng khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản do mình quản lý, từ đó chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này sau đó được Linh sử dụng vào mục đích cá nhân, trả nợ và chi tiêu.

Đối với bị cáo Bùi Ngọc Thắng, cơ quan tiến hành tố tụng xác định sau khi biết Linh bị các bị hại tố cáo, Thắng đã đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng "chạy án" để giúp Linh không bị xử lý hình sự. Tin tưởng, Linh đã nhiều lần đưa tiền cho Thắng với tổng số tiền 192 triệu đồng. Nhưng sau khi nhận tiền, Thắng không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Đặc biệt, hành vi lợi dụng lòng tin trong các giao dịch kinh tế và việc đưa ra thông tin gian dối về "chạy án" đã làm suy giảm niềm tin của người dân đối với các hoạt động xã hội và cơ quan bảo vệ pháp luật.

Xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời đã khắc phục một phần hậu quả nên được Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Linh 12 năm tù giam; bị cáo Bùi Ngọc Thắng 12 tháng tù giam cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời buộc các bị cáo tiếp tục có trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại theo quy định.