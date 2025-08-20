Một người tắm biển ban đêm tử vong ở Nha Trang

Theo đó, tối qua (19-8) người dân khu vực biển Hòn Chồng, đối diện đường Đặng Tất, báo lên cơ quan chức năng một người đàn ông tử vong. Người đàn ông trước khi tử vong có đi tắm biển.

Sau đó, người nhà đã có mặt để nhận diện nạn nhân.

Theo lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang, vụ việc được Công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đang làm rõ.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa liên tiếp tiếp nhận 4 du khách tử vong khi tắm biển.

Nguyên nhân không phải do ngạt nước mà do đột quỵ, nhồi máu cơ tim cấp lúc đang tắm rồi dẫn đến đuối nước.

Đáng nói, các trường hợp trên đều được phát hiện có nồng độ cồn trong máu sau khi xét nghiệm.