Một người tử vong, 2 người đang nhập viện sau bữa tiệc ở Cà Mau

Ngày 26-5, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau đã có báo cáo nhanh về vụ nghi ngờ ngộ độc rượu tại phường Lý Văn Lâm.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân nghi bị ngộ độc rượu

Theo thông tin ban đầu, trước đó, ông C.T.P. (57 tuổi; ngụ phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau) tổ chức tiệc tại gia đình có sự tham gia của ông Ng.M.H. (45 tuổi; ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) và ông C.T.Nh. (49 tuổi; ngụ phường Bạc Liêu).

Tại buổi tiệc, mọi người đã uống rượu đế và ăn cá chốt kho sả, lươn xào sả ớt, hạt sen luộc. Sau cuộc nhậu, cả 3 lần lượt nhập viện với các triệu chứng, như: chóng mặt, đau đầu, khó thở…

"Ông H. đã tử vong và 2 trường hợp còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Rượu dùng tại buổi tiệc được ông P. mua từ một hộ dân ở gần nhà" – một nguồn tin cho hay.



