Pháp luật

Một nguyên chủ tịch xã và 2 giám đốc doanh nghiệp bị bắt

Tuấn Minh

(NLĐO)- Dù công trình chưa hoàn thành, thế nhưng nguyên Chủ tịch xã và 2 giám đốc doanh nghiệp ở Thanh Hóa đã câu kết lập khống hồ sơ, rút tiền ngân sách

Ngày 8-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Nhị, nguyên Chủ tịch xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh cũ (nay là xã Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa); Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và DVTM Tuấn Hùng và Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phú Khang về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan tố tụng thi hành khởi tố, bắt tạm giam nguyên chủ tịch xã và 2 giám đốc doanh nghiệp tại Thanh Hóa. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo kết quả điều tra ban đầu, thực hiện chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2022 - 2025 của tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Lâm Phú được Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (cũ) phê duyệt hỗ trợ 600 triệu đồng để xây dựng 1 km đường giao thông nông thôn tại bản Cháo Pi - địa bàn còn nhiều khó khăn của huyện miền núi Lang Chánh trước đây.

Với vai trò chủ đầu tư, UBND xã Lâm Phú đã chỉ định Công ty TNHH xây dựng và DVTM Tuấn Hùng thi công công trình; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phú Khang thực hiện tư vấn, giám sát.

Khi có dự án, các đối tượng đã thống nhất chia dự án thành 2 gói thầu có giá trị xây lắp dưới 1 tỉ đồng để thực hiện. Trong đó, gói thầu số 1 có đoạn đường dài hơn 488 m; đoạn đường trong gói thầu số 2 dài hơn 511 m. Tổng giá trị xây dựng của cả hai gói thầu hơn 2,35 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế đơn vị thi công chỉ mới triển khai khoảng 177 m đường bê tông thuộc một tuyến của gói thầu số 2; các hạng mục còn lại không được thực hiện theo thiết kế, dự toán đã được phê duyệt.

Mặc dù công trình chưa hoàn thành, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, nhưng các đối tượng vẫn lập khống hồ sơ, xác nhận hoàn thành khối lượng thi công nhằm hợp thức hóa thủ tục thanh toán vốn hỗ trợ và giải ngân cho đơn vị thi công số tiền hơn 426 triệu đồng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.

Bắt chủ tịch xã nâng khống hồ sơ quyết toán cải tạo nghĩa trang liệt sĩ để trục lợi

(NLĐO)- Trong quá trình cải tạo nghĩa trang liệt sĩ và nhà văn hóa, ông Đinh Vạn Nam, chủ tịch xã ở Ninh Bình, đã thông đồng với nhà thầu nâng khống khối lượng quyết toán, trục lợi hàng trăm triệu đồng.

(NLĐO) - Lập khống hồ sơ nghiệm thu công trình, cựu chủ tịch xã cùng cựu kế toán bị khởi tố.

(NLĐO) - Chủ tịch UBND xã chỉ đạo kế toán lập khống chứng từ, giả mạo chữ ký, lấy tiền công tuần tra, bảo vệ rừng để tiếp khách.

