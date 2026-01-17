HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Một cựu chủ tịch xã bị khởi tố

Như Quỳnh

(NLĐO) - Lập khống hồ sơ nghiệm thu công trình, cựu chủ tịch xã cùng cựu kế toán bị khởi tố.

Ngày 17-1, tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Sùng Sào Diu (SN 1975, trú thôn Lủng Cháng, xã Pờ Ly Ngài, tỉnh Tuyên Quang), nguyên Chủ tịch UBND xã Pờ Ly Ngài; Nguyễn Thị Nụ (SN 1982, trú thôn 6, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), nguyên kế toán UBND xã Pờ Ly Ngài; và Nguyễn Đăng Hoan (SN 1978, trú thôn 3, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), đại diện đơn vị trúng thầu thi công công trình.

Khởi tố nguyên chủ tịch xã - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố ông Sùng Sào Diu. Ảnh: Công an cung cấp

Các bị can trên bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình đầu tư, xây dựng công trình đường giao thông bê tông nông thôn từ thôn Pô Chuông đi trung tâm xã Pờ Ly Ngài, các đối tượng đã có nhiều sai phạm, lập khống hồ sơ nghiệm thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 495 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bắt chủ tịch xã nâng khống hồ sơ quyết toán cải tạo nghĩa trang liệt sĩ để trục lợi

Bắt chủ tịch xã nâng khống hồ sơ quyết toán cải tạo nghĩa trang liệt sĩ để trục lợi

(NLĐO)- Trong quá trình cải tạo nghĩa trang liệt sĩ và nhà văn hóa, ông Đinh Vạn Nam, chủ tịch xã ở Ninh Bình, đã thông đồng với nhà thầu nâng khống khối lượng quyết toán, trục lợi hàng trăm triệu đồng.

Bắt chủ tịch xã bán đất nghĩa trang trái phép, bỏ túi tiền tỉ

(NLĐO) – Chủ tịch UBND xã và 2 cán bộ quản trang ở tỉnh Quảng Nam vô tư bán đất nghĩa trang trái phép, thu lợi bất chính tiền tỉ.

Bắt chủ tịch xã tiếp tay phá rừng

(NLĐO) – Một chủ tịch UBND xã đã nhận hối lộ để các đối tượng chặt hạ 130 cây thông

