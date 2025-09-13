Một nữ khách hàng trúng ô tô Kia Sonet khi dùng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa Sanest

Ngày 13-9, tại TP HCM, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ trao giải chương trình tri ân khách hàng "Yến sào Khánh Hòa Sanest - Sanvinest, Niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025" cho 2 khách hàng là chị Nguyễn Thị Ngọc Quý (phường Thủ Dầu Một, TP HCM trúng ô tô Kia New Sonet 1.5L Deluxe (giải nhì) và chị Đỗ Minh Hà (phường Thông Tây Hội, TP HCM) trúng 1 xe máy Honda Vision phiên bản cao cấp (giải tư).

Phát biểu khi nhận giải, chị Nguyễn Thị Ngọc Quý cho biết đã sử dụng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa được 16 năm. Chị cảm ơn công ty đã tổ chức chương trình tri ân khách hàng với giải thưởng lớn như vậy.

Chương trình khuyến mại được triển khai từ 5-6, dự kiến kéo dài đến 7-10 nhưng được công ty gia hạn đến 10-11.

Hai nữ khách hàng (cầm biểu tượng chìa khóa xe) trúng giải chương trình khuyến mại của Yến sào Khánh Hòa

Đến nay, nhiều giải thưởng của chương trình đã được trao như: xe ô tô Kia New Sonet, xe máy Honda SH mode, Honda Vision, tivi Sony 4K 65 inch, iPad air, iPhone 16 cùng nhiều giải thưởng có giá trị khác.

Hiện còn nhiều giải thưởng giá trị cao đang tìm chủ nhân như: xe ô tô Mercedes C300, Honda HRV, Kia New Sonet, Honda SH Mode 125cc, Honda Vision, tivi Sony 4K 65 inch, iPhone 16, iPad Air M2... và hàng triệu giải thưởng với tổng giá trị gần 100 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa khẳng định coi trọng tính minh bạch và công bằng trong mọi khâu của chương trình. Mỗi giải thưởng đến tay khách hàng đều là minh chứng rõ ràng cho cam kết thực hiện của công ty. Công ty hy vọng chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành và yêu mến từ quý khách hàng trên cả nước.

Yến sào Khánh Hòa là đơn vị dẫn đầu ngành yến sào Việt Nam trong lĩnh vực quản lý, khai thác, chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ yến sào đảo thiên nhiên. Thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest nhiều lần đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam cùng nhiều danh hiệu giải thưởng trong nước và quốc tế, hiện đã có mặt tại hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ.