HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Một nữ phạm nhân tử vong

Tuấn Minh

(NLĐO)- Do diễn tiến nặng, một nữ phạm nhân đang chấp hành án tại Thanh Hóa đã được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong do mắc viêm màng não mô cầu.

Chiều 3-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đã tử vong do mắc viêm não mô cầu. Bệnh nhân này là một nữ phạm nhân đang chấp hành án tại phân trại số 3, Trại giam Thanh Phong - Bộ Công an (đóng tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

Một nữ phạm nhân tử vong do mắc viêm màng não mô cầu - Ảnh 1.

Khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nơi tiếp nhận, điều trị nữ bệnh nhân mắc viêm màng não mô cầu. Ảnh: BTH

Theo báo cáo ban đầu, nữ bệnh nhân (SN 1992) khởi phát bệnh ngày 23-11-2025 với các triệu chứng: sốt, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn; được điều trị tại bệnh xá phân trại đến 29-11.

Sau đó, nữ bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và được xác định mắc viêm màng não mô cầu. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tích cực tại Khoa Bệnh nhiệt đới của bệnh viện.

Tuy nhiên, do bệnh nặng, hôn mê sâu, phải thở máy, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, không đáp ứng điều trị. Bệnh nhân tử vong vào ngày 2-12.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, viêm màng não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn não mô cầu gây ra, có thể diễn biến nhanh và nguy hiểm, ảnh hưởng đến lớp màng bao phủ não và tủy sống. Bệnh này có thể lây cho người tiếp xúc gần.

Ngay sau khi ca bệnh được xác định mắc viêm màng não mô cầu, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức điều tra, lấy mẫu và hướng dẫn xử lý khử khuẩn ổ dịch tại phân trại số 3, Trại giam Thanh Phong.

Qua rà soát ghi nhận có 21 F1 (gồm 9 phạm nhân và 12 cán bộ), đã lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với vi khuẩn não mô cầu.

Tin liên quan

Nam thanh niên 22 tuổi nguy kịch do viêm não mô cầu

Nam thanh niên 22 tuổi nguy kịch do viêm não mô cầu

(NLĐO) - Trước nhập viện, bệnh nhân có sốt, đau đầu. Bạn cùng phòng phát hiện anh lơ mơ, gọi hỏi không trả lời nên đưa đến bệnh viện

Bệnh não mô cầu xâm lấn có thể gây tử vong rất nhanh

(NLĐO) - Tại Việt Nam, viêm màng não do não mô cầu là 1 trong 10 bệnh truyền nhiễm có tỉ lệ tử vong cao nhất

VNVC có vắc-xin thế hệ mới phòng bệnh não mô cầu nguy hiểm

Vắc-xin giúp phòng ngừa bệnh lý viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu gây ra có thể khiến trẻ em và người lớn tử vong chỉ trong vòng vài giờ.

Thanh Hóa viêm màng não nữ phạm nhân phạm nhân tử vong viêm não mô cầu viêm màng não do não mô cầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo