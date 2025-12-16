HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Một nữ sinh lớp 8 bị bạn cùng trang lứa đâm tử vong

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong lúc xảy ra xô xát đánh nhau giữa 2 nữ sinh lớp 8 ở Ninh Bình, 1 nữ sinh đã bị bạn cùng trang lứa rút dao thủ trong người đâm tử vong.

Ngày 16-12, theo nguồn tin, Công an tỉnh Ninh Bình đang vào cuộc phối hợp với công an cơ sở điều tra, làm rõ vụ xô xát đánh nhau giữa hai nữ sinh khiến một em bị đâm tử vong.

Một nữ sinh lớp 8 bị bạn cùng trang lứa đâm tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi nữ sinh lớp 8 bị đâm tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, tại khu vực xóm 2-3, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn cũ, nay là xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình, xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nữ sinh đang theo học lớp 8 trên địa bàn xã và xã lân cận.

Quá trình xô xát, nữ sinh Th. đang học tại Trường THCS Kim Hải (xã Bình Minh) đã bị 1 nữ sinh lớp 8, Trường THCS Kim Trung (xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình) dùng dao nhỏ mang theo trong người đâm trọng thương.

Dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nữ sinh Th. đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Bình Minh đã trình báo sự việc lên Công an tỉnh Ninh Bình, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

