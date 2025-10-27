Ngày 27-10, Công an xã Nội Bài ( TP Hà Nội) đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một nam học sinh lớp 9 tử vong.



Nam sinh được đưa đi cấp cứu. Ảnh: P.S.

Theo thông tin ban đầu, chiều 25-10, V.M.K. rủ bạn là L.M.K. (cùng sinh năm 2011; thường trú tại xã Nội Bài, TP Hà Nội) đi chơi nhưng L.M.K. không đi nên V.M.K. gọi điện thoại chửi bới và thách thức.

Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, L.M.K. nhắn tin cho V.M.K., hẹn gặp nhau tại Nhà văn hóa thôn Tân Trại, xã Nội Bài (Hà Nội) để giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp nhau (khoảng 20 giờ 10), L.M.K. chửi và dùng dao đâm vào V.M.K. khiến đối phương bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày 25-10, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ L.M.K. và đưa về trụ sở làm việc.