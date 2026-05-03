Khoa học

Một phần tên lửa SpaceX đang trên đường va chạm Mặt Trăng

(NLĐO) - Mặt Trăng có thể mang thêm một "vết sẹo" mới vào mùa hè này, kèm theo một tin tốt và một tin xấu.

Theo Live Science, một phần tên lửa SpaceX bị bỏ lại một cách bất cẩn trong không gian có thể sớm lao vào Mặt Trăng vào mùa hè này, tạo nên một hố va chạm mới ở khu vực gần ranh giới mặt gần và mặt xa (mặt quay về phía Trái Đất và mặt không quay về phía Trái Đất).

Cảnh báo trên được đề cập trong một báo cáo mới của nhà thiên văn học Bill Gray, người sáng tạo ra phần mềm Project Pluto chuyên theo dõi các vật thể gần Trái Đất.

Một phần tên lửa SpaceX đang trên đường va chạm Mặt Trăng - Ảnh 1.

Vị trí mà phần tên lửa SpaceX dự kiến sẽ va chạm với Mặt Trăng - Ảnh: BILL GRAY

Phần tên lửa SpaceX bị bỏ lại trong không gian là tầng trên cao 13,8 m của Falcon 9, được phóng vào đầu năm 2025 để đưa 2 tàu vũ trụ lên Mặt Trăng vào năm 2025, bao gồm tàu Blue Ghost của công ty tư nhân Mỹ Firefly Aerospace đã hạ cánh thành công và tàu Hakuto-R của công ty Nhật iSpace (mất liên lạc cuối tháng 6-2025).

Tầng tên lửa này đã lang thang trong không gian kể từ đó. Nhưng qua 1.000 lần quan sát, hành trình của nó cho phép dự đoán về một cú lao vào Mặt Trăng trong mùa hè này.

Ước tính nó sẽ lao vào vệ tinh tự nhiên của Trái Đất với tốc độ lên đến 8.700 km/giờ.

Vụ va chạm dự báo không gây nguy hiểm vì hiện không có ai trên Mặt Trăng. Nó cũng có thể đem đến một ít thú vị: Vài năm sau, khi đổ bộ Mặt Trăng, các nhà khoa học có thể nghiên cứu về miệng hố va chạm mới do tên lửa SpaceX này để lại.

Tuy nhiên, vụ việc cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về rác vũ trụ. Đó sẽ là mối nguy hại ngày càng lớn khi con người tìm cách gia tăng sự hiện diện trên không gian.

Nếu kế hoạch xây dựng căn cứ Mặt Trăng của Mỹ hay các nước khác hoàn thành, các mảnh vỡ như thế sẽ trở thành mối đe dọa lớn.

Dò kim loại, phát hiện kho báu ngàn năm rải khắp trang trại

(NLĐO) - Một kho báu lớn từ người Viking đã được tìm thấy theo cách đầy bất ngờ tại một trang trại ở Na Uy.

