HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một phiên giao dịch "bùng nổ"

Sơn Nhung

Ngày 22-12, thị trường chứng khoán chứng kiến một phiên giao dịch "bùng nổ".

 VN-Index tăng tới 46,72 điểm (tương đương 2,74%), đóng cửa tại mức cao nhất trong ngày là 1.751,03 điểm. Qua đó trở thành một trong những thị trường tăng mạnh nhất châu Á trong ngày.

Động lực chính kích hoạt đà tăng của chỉ số đến từ sự đồng thuận hiếm thấy giữa 2 nhóm ngành vốn hóa lớn nhất thị trường là ngân hàng và bất động sản. Sự hưng phấn của thị trường còn được bảo chứng bởi thanh khoản bùng nổ, với hơn 29.335 tỉ đồng, xấp xỉ mốc 1,2 tỉ USD. Khối lượng khớp lệnh đạt gần 950 triệu cổ phiếu cho thấy dòng tiền đứng ngoài đã không thể kiên nhẫn và buộc phải giải ngân đuổi giá. Thêm vào đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là bệ đỡ vững chắc khi duy trì đà mua ròng 465,52 tỉ đồng.

Trong khi đó, ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (VikkiBankS), cho rằng động lực chính của nhịp tăng này đến từ việc các quỹ đầu tư đẩy mạnh mua vào nhằm cơ cấu lại danh mục tự doanh, qua đó cải thiện giá trị tài sản ròng (NAV). 

"Các quỹ đầu tư thường nắm giữ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng. Vì vậy, khi dòng tiền từ khối quỹ quay lại, nhóm này được hưởng lợi rõ rệt và tăng giá mạnh. Bên cạnh đó, một số quỹ lớn cũng đang nắm giữ cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực sang nhóm ngân hàng và các mã trụ khác trên thị trường" - ông Tuấn phân tích.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Anh Tuấn lưu ý dòng tiền hiện nay mới chỉ ở giai đoạn nhen nhóm quay trở lại, chưa thực sự dồi dào. Yếu tố tiền mặt vẫn là vấn đề khiến nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi giải ngân mạnh. "Trong bối cảnh này, nhà đầu tư cần xem xét chiến lược giao dịch phù hợp để sử dụng dòng vốn hiệu quả, tránh tâm lý hưng phấn quá mức" - ông khuyến nghị.

Ông cũng cảnh báo những nhịp tăng xuất phát từ một số yếu tố kỹ thuật hoặc ngắn hạn thường không kéo dài. "Thị trường tăng vì lý do gì thì sau một thời gian ngắn cũng có thể điều chỉnh trở lại, do đó nhà đầu tư cần theo dõi sát và quản trị rủi ro" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Trong khi đó, gần đây quỹ Pyn Elite Fund đưa ra dự báo VN-Index có thể hướng tới mốc 3.200 điểm trong năm 2026 khiến giới đầu tư vô cùng hưng phấn. Đặc biệt, việc quỹ này đang nắm giữ cổ phiếu STB của Sacombank với tỉ trọng lớn nhất danh mục, lên tới 17,2%, đã kích thích dòng tiền đổ vào mã này, kéo giá STB tăng kịch trần trong phiên giao dịch ngày 22-12, lên 52.400 đồng/cổ phiếu, góp phần đáng kể vào đà tăng chung của thị trường.


Tin liên quan

Chứng khoán trở lại mốc 1.700 điểm, dự báo mới nhất cho tuần tới

Chứng khoán trở lại mốc 1.700 điểm, dự báo mới nhất cho tuần tới

(NLĐO) - Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và dầu khí "dậy sóng" tuần qua thay nhóm cổ phiếu họ Vingroup, mở ra kỳ vọng phục hồi tiếp với VN-Index.

Chứng khoán ngày 19-12: Cổ phiếu họ Vingroup "tím lịm", VN-Index lại vượt 1.700 điểm

(NLĐO) - VN-Index dũng mãnh vượt mốc 1.700 điểm trong phiên cơ cấu quỹ khi cổ phiếu họ Vingroup "tím lịm", còn mã DGC của Hoá Chất Đức Giang vẫn chưa dứt đà rơi

Hàng loạt công ty có liên quan ông Trịnh Văn Quyết- FLC rời sàn chứng khoán

(NLĐO)- Hàng loại công ty có liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết- Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC lần lượt huỷ tư cách đại chúng, rời sàn chứng khoán.

thị trường chứng khoán bất động sản nhà đầu tư nước ngoài công ty chứng khoán ngân hàng số tập đoàn vingroup cổ phiếu ngân hàng giới đầu tư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo