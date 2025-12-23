Một phiên giao dịch "bùng nổ"

VN-Index tăng tới 46,72 điểm (tương đương 2,74%), đóng cửa tại mức cao nhất trong ngày là 1.751,03 điểm. Qua đó trở thành một trong những thị trường tăng mạnh nhất châu Á trong ngày.

Động lực chính kích hoạt đà tăng của chỉ số đến từ sự đồng thuận hiếm thấy giữa 2 nhóm ngành vốn hóa lớn nhất thị trường là ngân hàng và bất động sản. Sự hưng phấn của thị trường còn được bảo chứng bởi thanh khoản bùng nổ, với hơn 29.335 tỉ đồng, xấp xỉ mốc 1,2 tỉ USD. Khối lượng khớp lệnh đạt gần 950 triệu cổ phiếu cho thấy dòng tiền đứng ngoài đã không thể kiên nhẫn và buộc phải giải ngân đuổi giá. Thêm vào đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là bệ đỡ vững chắc khi duy trì đà mua ròng 465,52 tỉ đồng.

Trong khi đó, ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (VikkiBankS), cho rằng động lực chính của nhịp tăng này đến từ việc các quỹ đầu tư đẩy mạnh mua vào nhằm cơ cấu lại danh mục tự doanh, qua đó cải thiện giá trị tài sản ròng (NAV).

"Các quỹ đầu tư thường nắm giữ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng. Vì vậy, khi dòng tiền từ khối quỹ quay lại, nhóm này được hưởng lợi rõ rệt và tăng giá mạnh. Bên cạnh đó, một số quỹ lớn cũng đang nắm giữ cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực sang nhóm ngân hàng và các mã trụ khác trên thị trường" - ông Tuấn phân tích.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Anh Tuấn lưu ý dòng tiền hiện nay mới chỉ ở giai đoạn nhen nhóm quay trở lại, chưa thực sự dồi dào. Yếu tố tiền mặt vẫn là vấn đề khiến nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi giải ngân mạnh. "Trong bối cảnh này, nhà đầu tư cần xem xét chiến lược giao dịch phù hợp để sử dụng dòng vốn hiệu quả, tránh tâm lý hưng phấn quá mức" - ông khuyến nghị.

Ông cũng cảnh báo những nhịp tăng xuất phát từ một số yếu tố kỹ thuật hoặc ngắn hạn thường không kéo dài. "Thị trường tăng vì lý do gì thì sau một thời gian ngắn cũng có thể điều chỉnh trở lại, do đó nhà đầu tư cần theo dõi sát và quản trị rủi ro" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Trong khi đó, gần đây quỹ Pyn Elite Fund đưa ra dự báo VN-Index có thể hướng tới mốc 3.200 điểm trong năm 2026 khiến giới đầu tư vô cùng hưng phấn. Đặc biệt, việc quỹ này đang nắm giữ cổ phiếu STB của Sacombank với tỉ trọng lớn nhất danh mục, lên tới 17,2%, đã kích thích dòng tiền đổ vào mã này, kéo giá STB tăng kịch trần trong phiên giao dịch ngày 22-12, lên 52.400 đồng/cổ phiếu, góp phần đáng kể vào đà tăng chung của thị trường.



