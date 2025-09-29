Một phụ nữ thoát được căn bệnh "nhạy cảm" suốt 9 năm

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho biết vừa điều trị thành công một phụ nữ (36 tuổi) mắc u tuyến mồ hôi mưng mủ (Hidradenitis Suppurativa) kéo dài, tái phát dai dẳng bằng phương pháp kết hợp thuốc và công nghệ laser.

Bệnh nhân đã phải chịu đựng những ổ viêm, sưng mủ tái phát liên tục ở vùng nách suốt 9 năm. Trước đó, bệnh nhân đã từng điều trị ở nhiều cơ sở khác, bao gồm cả việc dùng thuốc uống và phẫu thuật cắt bỏ nhưng kết quả không duy trì được lâu. Các tổn thương vẫn tái phát, để lại nhiều vết sẹo xấu xí, ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng cuộc sống của chị.

Bệnh nhân đã chấm dứt được nỗi khổ sở suốt 9 năm bị u tuyến mồ hôi mưng mủ

Theo BS Tạ Quốc Hưng, Trưởng Đơn nguyên laser, Ánh sáng và Sóng trong da liễu, Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, bệnh nhân đã được tiếp cận với một phương pháp điều trị hoàn toàn mới và mang tính đột phá. Đó là dùng thuốc kháng viêm không đặc hiệu (tức là không chứa chất corticoid) để kiểm soát viêm từ bên trong cùng với việc ứng dụng 2 loại laser công nghệ cao một cách song song.

Cụ thể, Laser Nd:YAG 1064nm xung dài được sử dụng như một liệu pháp phục hồi, giúp giảm sưng, giảm viêm tại chỗ, đồng thời thúc đẩy vết thương mau lành và cải thiện sẹo.

Điểm khác biệt nằm ở Laser Diode 1470nm nội bì, loại "vũ khí" chính, được đưa sâu bên dưới da để phát tia vào ổ viêm, giúp phá hủy tận gốc các nang mủ ở tuyến mồ hôi và tiêu diệt vi khuẩn, giảm thiểu nguy cơ tái phát bệnh. Phương pháp kết hợp này không chỉ dừng lại ở việc trị triệu chứng mà còn tấn công căn nguyên gây bệnh, mang lại hiệu quả bền vững hơn.

Sự kết hợp đột phá giữa điều trị nội khoa và công nghệ laser này giúp kiểm soát bệnh tốt hơn và còn mở ra hy vọng cải thiện thẩm mỹ cho những bệnh nhân đã nhiều năm chịu đựng căn bệnh mạn tính này.