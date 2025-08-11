HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Một phường ở Cần Thơ sở hữu cụm năng lượng tỉ USD hiếm có

Ca Linh

(NLĐO) - Với cụm năng lượng có vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD/nhà máy nằm tại một phường ở TP Cần Thơ sẽ đóng góp rất lớn cho ngân sách.

Ngày 11-8, UBND phường Phước Thới, TP Cần Thơ cho biết trên địa bàn phường có cụm năng lượng điện Ô Môn (gồm Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I, II, III, IV) với vốn đầu tư mỗi nhà máy từ 1,2-1,3 tỉ USD.

Thông tin từ Sở Công Thương TP Cần Thơ, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I với công suất 660 MW đã đi vào hoạt động.

Một phường ở Cần Thơ sở hữu cụm năng lượng tỉ USD hiếm có - Ảnh 1.

Phối cảnh cụm năng lượng Ô Môn. Ảnh: internet

Còn dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II (công suất 1.050 MW), hiện chủ đầu tư là Công ty TNHH Điện Ô Môn II đang thực hiện ký quỹ bảo lãnh thực hiện dự án và đang tiến hành các thủ tục đề nghị giao đất/thuê đất. Dự án dự kiến khởi công quý IV/2026, hoàn thành vào năm 2029.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III (công suất 1.050 MW) và Ô Môn IV (1.050 MW) đang được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam và Ban Quản lý dự án chuyên ngành điện đã nộp thư bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án. Dự kiến Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV sẽ khởi công trong năm nay.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho hay hiện nay mới có dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I đi vào hoạt động. Nếu Ô Môn II, III, IV đi vào vận hành, mỗi 1.000 MW điện sẽ đóng góp khoảng 1.200 tỉ đồng/năm vào ngân sách, tương đương khoảng 5.000 tỉ đồng/năm cho toàn chuỗi dự án.

Một phường ở Cần Thơ sở hữu cụm năng lượng tỉ USD hiếm có - Ảnh 2.

Công nhân kiểm tra thiết bị trước giờ khởi động tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I. Ảnh: Kiều Anh

Ông Võ Hoài Hận, Chủ tịch UBND phường Phước Thới, nhận định: "Cả 4 dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I, II, III, IV đều nằm trên địa bàn phường sẽ mở ra tiềm năng phát triển ngành công nghiệp năng lượng, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ về đầu tư, việc làm và hạ tầng kỹ thuật cho toàn vùng".

Theo báo cáo của Đảng ủy phường Phước Thới, trong thời gian tới, phường sẽ được đầu tư khu công nghiệp công nghệ cao, các khu đô thị mới, khu dân cư mới; các dự án giao thông như: đường tỉnh 917, đường tỉnh 923, đường Vành đai phía Tây... cũng như đầu tư phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng mã vùng trồng và thương hiệu sản phẩm địa phương.

Đây là tiền đề quan trọng để phường Phước Thới phát huy thế mạnh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy đô thị hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.


Tin liên quan

CLIP: Đánh liều mua 800.000 đồng/cây giống đặc sản, nhà vườn ở Cần Thơ thắng lớn

CLIP: Đánh liều mua 800.000 đồng/cây giống đặc sản, nhà vườn ở Cần Thơ thắng lớn

(NLĐO)- Từ quyết định "liều lĩnh" mua giống 800.000 đồng/cây, một phụ nữ ở Cần Thơ đã mang loại trái đặc sản về trồng và cho thu nhập gần nửa tỉ đồng/năm

Tin vui đến với gạo ST25 ở Cần Thơ

(NLĐO) - Gạo ST25 ở Cần Thơ của DNTN Hồ Quang Trí đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia năm 2025.

Cần Thơ khởi công dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall 5.400 tỉ đồng

(NLĐO) – Giai đoạn 1 của dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall Cần Thơ dự kiến hoàn thành trong 36 tháng.

Cần Thơ Nhiệt điện năng lượng
