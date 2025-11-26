HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Một phường ở TPHCM tiếp nhận ý kiến của người dân qua mã QR

Thanh Thảo

(NLĐO) - Việc tiếp xúc cử tri kết hợp với chương trình cà phê sáng trao đổi với nhân dân được người dân đồng thuận cao

Ngày 26-11, Đại biểu HĐND TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại phường Chánh Hiệp, TPHCM. Buổi tiếp xúc diễn ra trong không khí ấm cúng, thân mật kết hợp với chương trình cà phê sáng trao đổi với nhân dân tại công viên khu phố Định Hòa.

Tiếp xúc cử tri tại phường Chánh Hiệp TPHCM qua mã QR mang lại hiệu quả cao - Ảnh 1.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Hữu Thạnh, Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐND phường Chánh Hiệp, cho biết trước đó phường cũng đã ra mắt kênh công khai tiếp nhận những ý kiến thắc mắc về các chính sách, chế độ của địa phương; phản ánh những vấn đề về an ninh, trật tự, an toàn xã hội xảy ra trong đời sống hằng ngày trên địa bàn

Tiếp xúc cử tri tại phường Chánh Hiệp TPHCM qua mã QR mang lại hiệu quả cao - Ảnh 2.

Đây cũng là kênh để người dân có thể thông tin những trường hợp khó khăn, hộ nghèo cần giúp đỡ trên địa bàn. Thông qua mã QR Code, người dân có thể tiếp cận kênh tương tác để phản ánh, nêu ý kiến.

Tiếp xúc cử tri tại phường Chánh Hiệp TPHCM qua mã QR mang lại hiệu quả cao - Ảnh 3.

Theo ông Thạnh, từ khi có kênh tiếp nhận thông tin phản ánh này, đa phần các ý kiến, kiến nghị của người dân đã được kịp thời giải quyết, không phải chờ ra tới các cuộc tiếp xúc cử tri

Tiếp xúc cử tri tại phường Chánh Hiệp TPHCM qua mã QR mang lại hiệu quả cao - Ảnh 4.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, người dân chủ yếu trao đổi về các vấn đề tồn tại lâu năm trên địa bàn chưa được xử lý như việc tính thuế tại khu tái định cư Bệnh viện 1.500 giường còn nhiều bất cập, hay là các dự án đã thực hiện từ mười mấy năm trước nhưng đến nay chưa được triển khai, cũng như không có động thái gì mới

Tiếp xúc cử tri tại phường Chánh Hiệp TPHCM qua mã QR mang lại hiệu quả cao - Ảnh 5.

Người dân cũng phản ánh một số vấn đề dân sinh như nhiều tuyến đường cần được nâng cấp, sửa chữa để việc đi lại thuận tiện, ô nhiễm môi trường trong khu dân cư hay việc thả rông chó mèo gây nguy hiểm...

Tiếp xúc cử tri tại phường Chánh Hiệp TPHCM qua mã QR mang lại hiệu quả cao - Ảnh 6.

Ông Dương Thái Khanh, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp, TPHCM đã giải trình đầy đủ các ý kiến của cử tri

Tiếp xúc cử tri tại phường Chánh Hiệp TPHCM qua mã QR mang lại hiệu quả cao - Ảnh 7.

Việc tiếp xúc cử tri kết hợp với chương trình cà phê sáng trao đổi với nhân dân được người dân đồng thuận cao, thay vì phải đúng giờ hành chính họ mới tập trung tại hội trường thì buổi tiếp xúc này có thời gian linh hoạt, vừa trao đổi ý kiến, vừa ăn sáng, uống cà phê

Tiếp xúc cử tri tại phường Chánh Hiệp TPHCM qua mã QR mang lại hiệu quả cao - Ảnh 8.

Qua đó tạo ra không khí thân mật, cởi mở giữa lãnh đạo và người dân

Tiếp xúc cử tri tại phường Chánh Hiệp TPHCM qua mã QR mang lại hiệu quả cao - Ảnh 9.

Trước đó, phường Chánh Hiệp cũng thường xuyên tổ chức các buổi cà phê sáng trao đổi với nhân dân luân phiên tại các khu phố

CLIP: Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri và cà phê sáng trao đổi với nhân dân tại phường Chánh Hiệp

ô nhiễm môi trường tái định cư khu tái định cư tiếp xúc cử tri Chánh Hiệp
