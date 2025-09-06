Cà phê sáng và "tám" chuyện với lãnh đạo xã

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cà phê sáng và "tám" chuyện với lãnh đạo xã

Bài và ảnh: Mai Chi

Địa điểm số 566 Nguyễn Thị Rành là nơi thí điểm đầu tiên của mô hình "Cà phê sáng - kết nối nhân dân"

Một buổi sáng cuối tuần, tại điểm "Cà phê sáng - kết nối nhân dân" số 566 Nguyễn Thị Rành (xã Nhuận Đức, TP HCM), anh Vũ Tất Thành thong thả nhâm nhi ly cà phê trong không gian thoáng đãng, dân dã. Điều đặc biệt khiến anh cảm thấy hứng thú không chỉ là ly cà phê buổi sớm mà còn là cơ hội được trò chuyện cởi mở với lãnh đạo xã cùng nhiều bà con lối xóm. "Ở đây, không khí gần gũi, thân thiện giúp người dân không còn e ngại như khi đến trụ sở chính quyền. Chúng tôi còn có thể gặp trực tiếp cán bộ xã, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, đặc biệt là các vấn đề dân sinh, thủ tục hành chính… mà không cần phải qua khâu hoặc người tiếp nhận trung gian. Nhờ vậy, thông tin muốn truyền đạt được chính xác hơn, vấn đề cũng được tháo gỡ nhanh hơn. Tôi thấy mô hình này thực sự thiết thực, nên được nhân rộng" - anh Thành chia sẻ.

Cà phê sáng và "tám" chuyện với lãnh đạo xã- Ảnh 1.

Cán bộ xã Nhuận Đức cà phê sáng và “tám” chuyện với người dân

Mô hình "Cà phê sáng - kết nối nhân dân" do UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Nhuận Đức phối hợp thực hiện mới đây. Trong ngày đầu ra mắt, hơn 100 người dân và cán bộ xã đã cùng ngồi lại, trò chuyện trong bầu không khí thân tình. Bà Võ Thị Kiều Tiên, Bí thư Đảng ủy xã, kỳ vọng "Cà phê sáng - kết nối nhân dân" không chỉ là nơi chính quyền xã lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng hay ý kiến đóng góp của người dân, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho họ. Bà mong "điểm hẹn" này còn là nơi để chính quyền phát hiện các bất cập trong công tác quản lý, thực hiện công vụ nhằm có giải pháp chấn chỉnh kịp thời, nâng cao hiệu quả công việc, mang lại sự hài lòng cho người dân. Đây cũng là kênh hiệu quả để thực hiện công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy tiến trình xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Địa điểm số 566 Nguyễn Thị Rành là nơi thí điểm đầu tiên của mô hình "Cà phê sáng - kết nối nhân dân". Sau thời gian thực hiện thí điểm, nếu đạt hiệu quả, xã sẽ triển khai thêm các địa điểm kết nối khác để chính quyền đến gần với nhiều người dân hơn. Mô hình hoạt động vào sáng thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, với sự tham gia của đại diện Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã.

Đặc biệt, tại điểm cà phê sáng này, Đoàn Thanh niên xã cũng đã thành lập đội hình "Thanh niên tình nguyện" ngay tại điểm cà phê, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID, Công dân số TP HCM cũng như thực hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo