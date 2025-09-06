Cà phê sáng và "tám" chuyện với lãnh đạo xã

Một buổi sáng cuối tuần, tại điểm "Cà phê sáng - kết nối nhân dân" số 566 Nguyễn Thị Rành (xã Nhuận Đức, TP HCM), anh Vũ Tất Thành thong thả nhâm nhi ly cà phê trong không gian thoáng đãng, dân dã. Điều đặc biệt khiến anh cảm thấy hứng thú không chỉ là ly cà phê buổi sớm mà còn là cơ hội được trò chuyện cởi mở với lãnh đạo xã cùng nhiều bà con lối xóm. "Ở đây, không khí gần gũi, thân thiện giúp người dân không còn e ngại như khi đến trụ sở chính quyền. Chúng tôi còn có thể gặp trực tiếp cán bộ xã, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, đặc biệt là các vấn đề dân sinh, thủ tục hành chính… mà không cần phải qua khâu hoặc người tiếp nhận trung gian. Nhờ vậy, thông tin muốn truyền đạt được chính xác hơn, vấn đề cũng được tháo gỡ nhanh hơn. Tôi thấy mô hình này thực sự thiết thực, nên được nhân rộng" - anh Thành chia sẻ.

Cán bộ xã Nhuận Đức cà phê sáng và “tám” chuyện với người dân

Mô hình "Cà phê sáng - kết nối nhân dân" do UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Nhuận Đức phối hợp thực hiện mới đây. Trong ngày đầu ra mắt, hơn 100 người dân và cán bộ xã đã cùng ngồi lại, trò chuyện trong bầu không khí thân tình. Bà Võ Thị Kiều Tiên, Bí thư Đảng ủy xã, kỳ vọng "Cà phê sáng - kết nối nhân dân" không chỉ là nơi chính quyền xã lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng hay ý kiến đóng góp của người dân, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho họ. Bà mong "điểm hẹn" này còn là nơi để chính quyền phát hiện các bất cập trong công tác quản lý, thực hiện công vụ nhằm có giải pháp chấn chỉnh kịp thời, nâng cao hiệu quả công việc, mang lại sự hài lòng cho người dân. Đây cũng là kênh hiệu quả để thực hiện công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy tiến trình xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Địa điểm số 566 Nguyễn Thị Rành là nơi thí điểm đầu tiên của mô hình "Cà phê sáng - kết nối nhân dân". Sau thời gian thực hiện thí điểm, nếu đạt hiệu quả, xã sẽ triển khai thêm các địa điểm kết nối khác để chính quyền đến gần với nhiều người dân hơn. Mô hình hoạt động vào sáng thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, với sự tham gia của đại diện Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã.

Đặc biệt, tại điểm cà phê sáng này, Đoàn Thanh niên xã cũng đã thành lập đội hình "Thanh niên tình nguyện" ngay tại điểm cà phê, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID, Công dân số TP HCM cũng như thực hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến.