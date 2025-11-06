HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Một quân nhân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc phòng

Tr.Đức

(NLĐO)- Ngày 6-11, lãnh đạo Đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cho biết quân nhân Vũ Văn Bình hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng

Trước đó, chiều 5-11, theo phân công của Chỉ huy Đại đội 2 (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3) thực hiện nhiệm vụ tại Đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) gồm 4 quân nhân: trung úy Nguyễn Tiến Dũng, Trung đội trưởng phụ trách; thượng sĩ Nguyễn Mạnh Cường, trung sĩ Trần Quang Hoạt; hạ sĩ Vũ Văn Bình.

Thăng hàm vượt cấp cho quân nhân hy sinh trong nhiệm vụ xây dựng quốc phòng - Ảnh 1.

Hạ sĩ Vũ Văn Bình hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Vào lúc 17 giờ 45 phút cùng ngày, khi đang thực hiện nhiệm vụ, hạ sĩ Vũ Văn Bình phát hiện có hiện tượng đá sạt trên nóc công trình ở vị trí của trung úy Nguyễn Tiến Dũng đang đứng. Ngay lập tức, hạ sĩ Vũ Văn Bình chạy đến đẩy đồng chí Dũng ra để tránh vị trí sạt lở thì không may bị một khối lượng đất đá lớn đè vào người.

Phát hiện sự việc, đồng đội đã nhanh chóng đưa hạ sĩ Vũ Văn Bình ra ngoài để sơ cứu và chuyển đến Trung tâm Y tế Đặc khu Cô Tô cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, lúc 18 giờ 25 phút ngày 5-11, hạ sĩ Vũ Văn Bình đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Thi thể của quân nhân Vũ Văn Bình đã được đưa về đất liền vào rạng sáng 6-11.

Được biết, hạ sĩ Vũ Văn Bình sinh ngày 25-9-2005, quê quán xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cũ (nay là phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình). Anh nhập ngũ vào tháng 2-2024, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, em gái còn nhỏ.

Trước khi hy sinh, quân nhân Vũ Văn Bình là chiến sĩ công binh công trình ở Tiểu đội 3, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3.

Sự hy sinh của hạ sĩ Vũ Văn Bình là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm quên mình trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần tô thắm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới. Thủ trưởng Tư lệnh Quân khu 3 đã ký quyết định thăng quân hàm vượt cấp từ hạ sĩ lên thượng sĩ cho quân nhân Vũ Văn Bình. Cùng với đó, đơn vị đã đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.

