HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Một quyết định gây bất ngờ của kỳ lân công nghệ VNG

Lê Tỉnh

(NLĐO) - VNG Cloud và GreenNode chính thức hợp nhất nhằm cung cấp đầy đủ cả Cloud truyền thống lẫn AI Cloud hiệu suất cao trên cùng một hệ sinh thái.

Ngày 16-12, VNG Cloud và GreenNode chính thức hợp nhất dưới thương hiệu GreenNode, đánh dấu bước tái cấu trúc quan trọng trong chiến lược “AI-first” của Tập đoàn VNG - kỳ lân công nghệ đầu tiên tại Việt Nam.

Nói về lý do hợp nhất, ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG, cho biết ở thời điểm hiện tại, ngay trong nội bộ VNG đã nhìn nhận rất rõ rằng AI (trí tuệ nhân tạo) và Cloud (điện toán đám mây) truyền thống không còn là 2 mảng tách biệt, mà cùng phục vụ cho một bài toán hạ tầng duy nhất.

Việc hợp nhất, theo VNG, sẽ giúp củng cố vị thế của GreenNode tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng tốt hơn để mở rộng ra khu vực Đông Nam Á.

Một quyết định mới hé lộ hướng đi tiếp theo của kỳ lân công nghệ VNG - Ảnh 1.

Ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG, chia sẻ tại sự kiện hợp nhất thương hiệu VNG Cloud và GreenNode

"Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao năng lực cạnh tranh và mức độ sẵn sàng để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của thị trường khu vực" - ông Kelly Wong cho biết.

Việc hợp nhất 2 thương hiệu được cho là sẽ giúp GreenNode trở thành một trong số ít nền tảng tại Việt Nam cung cấp đầy đủ cả Cloud truyền thống lẫn AI Cloud hiệu suất cao trên cùng một hệ sinh thái.

Khách hàng có thể vừa huấn luyện và tinh chỉnh mô hình vừa triển khai các ứng dụng AI trên cùng một nền tảng, thay vì phải phối hợp nhiều nhà cung cấp khác nhau.

GreenNode tạo điều kiện để doanh nghiệp trong khu vực Đông Nam Á triển khai các ứng dụng AI với độ trễ thấp và bảo đảm tuân thủ dữ liệu nội địa.

Ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG, nói về mục tiêu sau hợp nhất VNG Cloud và GreenNode

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp Việt mở rộng hạ tầng Cloud ra thị trường khu vực một cách linh hoạt, đồng thời mang đến cho các doanh nghiệp FDI và tập đoàn đa quốc gia thêm một lựa chọn AI Cloud đạt chuẩn quốc tế khi họ triển khai hoặc mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Theo ông Vũ Thanh Tùng, Tổng Giám Đốc GreenNode, việc GreenNode chọn đi sâu vào AI Cloud không phải chạy theo xu hướng nhất thời. Đây là kết quả của gần 20 năm kinh nghiệm xây dựng năng lực vận hành hạ tầng quy mô lớn cho VNG, “Customer Zero” - khách hàng đầu tiên của chúng tôi, cho tới hàng ngàn start-up, doanh nghiệp trong nước và quốc tế sau này.

Trước khi hợp nhất, VNG Cloud và GreenNode là những thương hiệu nổi bật trong mảng kinh doanh khách hàng doanh nghiệp (B2B) của VNG.

Trong đó, VNG Cloud hiện là một trong những nhà cung cấp điện toán đám mây hàng đầu Việt Nam, phát triển từ năng lực vận hành hạ tầng quy mô lớn cho các sản phẩm của VNG và phục vụ hơn 1.000 khách hàng thuộc các lĩnh vực ngân hàng số, tài chính tiêu dùng, bảo hiểm, chứng khoán, bán lẻ và công nghệ.

Giữa năm 2024, GreenNode đã hợp tác cùng NVIDIA khai trương hạ tầng AI Cloud quy mô lớn đầu tiên của Đông Nam Á tại Thái Lan.


Tin liên quan

Tập đoàn Nguyễn Hoàng và VNG hợp tác chiến lược

Tập đoàn Nguyễn Hoàng và VNG hợp tác chiến lược

Tập đoàn Nguyễn Hoàng (Nguyen Hoang Group, NHG) và Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG vừa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP HCM tham quan trụ sở "kỳ lân" công nghệ VNG

(NLĐO) - Ông Dương Anh Đức tin tưởng các đại biểu tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm, thông tin có giá trị. Từ đó, có thể vận dụng ngay tại địa phương, đơn vị.

MSB và VNG ký kết hợp tác chiến lược, nâng tầm trải nghiệm khách hàng trên Zalo

Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG và Ngân hàng MSB chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược Mang dịch vụ tài chính số của MSB lên nền tảng Zalo.

trí tuệ nhân tạo VNG vng cloud greennode
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo