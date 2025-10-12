HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP HCM tham quan trụ sở "kỳ lân" công nghệ VNG

Tin: LÊ VĨNH. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Ông Dương Anh Đức tin tưởng các đại biểu tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm, thông tin có giá trị. Từ đó, có thể vận dụng ngay tại địa phương, đơn vị.

Sáng 12-10, đại biểu các tổ 1, 2, 3, 4 dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đến tham quan Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG).

Tham quan VNG - Ảnh 1.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại VNG

Tại đây, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - nhận xét VNG có không gian làm việc mở, tạo cảm giác dễ chịu, cảm hứng để nhân viên có thể phát huy hết năng lực, sở trường, sức sáng tạo.

Tham quan VNG - Ảnh 2.

Ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - tặng quà lưu niệm của TP HCM cho ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT VNG

Ông Dương Anh Đức tin tưởng các đại biểu sẽ học hỏi, tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm, thông tin có giá trị từ buổi tham quan Tập đoàn VNG. Từ đó, có thể vận dụng ngay tại địa phương, đơn vị của mình trong thời gian tới, nhất là sau Đại hội. 

Tham quan VNG - Ảnh 3.

Đại biểu tham quan VNG

Chia sẻ với các đại biểu, ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT VNG, cho biết đến nay, VNG đã hoạt động 21 năm. Đây cũng là hành trình liên tục đổi mới, sáng tạo. 

VNG tự hào khẳng định là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu ở Việt Nam. Các sản phẩm công nghệ do VNG phát triển trong suốt 21 năm qua gần như được tất cả người Việt Nam sử dụng.

TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Hồng Minh cho biết doanh thu dự kiến năm 2025 của VNG là hơn 10 ngàn tỉ đồng, trong đó có 24% đến từ thị trường nước ngoài. 

Theo ông Lê Hồng Minh, Zalo là sản phẩm "vô cùng tự hào" của VNG. Đây là sản phẩm được phát triển bởi 100% đội ngũ VNG. Theo đó, Zalo ra đời vào năm 2013 và phải cạnh tranh trực tiếp với các "ông lớn" như Facebook, Viber, KakaoTalk... 

Hành trình để Zalo trở thành nền tảng tin nhắn số 1 Việt Nam kéo dài gần 10 năm với sự làm việc rất kiên trì của đội ngũ kỹ sư của VNG.

Tham quan VNG - Ảnh 4.

Đại biểu lắng nghe những chia sẻ về VNG

Hệ sinh thái sản phẩm của VNG bao gồm 4 lĩnh vực chiến lược: Zalo & AI, Thanh toán & Tài chính số, Giải pháp Doanh nghiệp số và Trò chơi trực tuyến. Trong đó, nhiều sản phẩm do đội ngũ kỹ sư của VNG tự phát triển đã trở thành nền tảng hạ tầng số quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế số của TP HCM và Việt Nam. 

Tham quan VNG - Ảnh 5.

Ông Lê Hồng Minh chia sẻ về VNG

Năm 2024, VNG xếp hạng 29/100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, với tổng số thuế nộp 1.588 tỉ đồng. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp tập đoàn duy trì mức đóng góp ngân sách trên 1.000 tỉ đồng.

Tham quan VNG - Ảnh 6.

Đại biểu tham quan trụ sở làm việc của VNG

Bên cạnh việc không ngừng đổi mới về công nghệ, VNG luôn thúc đẩy các trách nhiệm xã hội và sáng kiến vì cộng đồng. 

Trong đó, tham gia phát triển cộng đồng trí tuệ nhân tạo Việt Nam, hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai của bộ, ngành địa phương, tư vấn pháp lý và quy định hành chính bằng trí tuệ nhân tạo cho người dân, có các sáng kiến làm thiện nguyện qua nền tảng số.

Tham quan VNG - Ảnh 7.

Đại biểu tham quan VNG

Với hơn 4.000 nhân viên và 14 văn phòng trên toàn cầu, VNG đặt mục tiêu trở thành công ty công nghệ toàn cầu, tích cực đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số và phát triển bền vững của Việt Nam.

Tham quan VNG - Ảnh 8.

Năm 2024, VNG xếp hạng 29/100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Tham quan VNG - Ảnh 9.

Tòa nhà VNG Campus đặt tại TP HCM, được xây dựng và khánh thành vào năm 2019

Tham quan VNG - Ảnh 10.

VNG hiện có 4.000 nhân viên và 14 văn phòng trên toàn cầu

 

