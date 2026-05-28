Kinh tế

Một siêu thị "chốt đơn" vải thiều Bắc Ninh, muốn tăng gấp đôi sản lượng tiêu thụ

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng 28-5, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Ninh năm 2026.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cho biết năm 2026, sản lượng vải toàn tỉnh ước đạt khoảng 125.000 tấn. Đến nay, toàn tỉnh có 17.500 ha vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, chiếm 58,7% diện tích; 255 ha đạt tiêu chuẩn GlobalGAP và 10 ha đạt chứng nhận hữu cơ. Tỉnh đang quản lý 243 mã số vùng trồng với diện tích hơn 17.000 ha phục vụ xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Thái Lan…

Siêu thị Bắc Ninh tăng gấp đôi tiêu thụ vải thiều năm 2026 - Ảnh 1.

Vải thiều tại siêu thị thu hút người tiêu dùng

Để bảo đảm chuỗi logistics tiêu thụ thông suốt, UBND tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng mã QR, nền tảng số, công nghệ Blockchain vào truy xuất nguồn gốc; tăng cường kết nối tiêu thụ với các tập đoàn phân phối lớn, hệ thống siêu thị và các sàn thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: "Bắc Ninh đang từng bước chuyển từ tư duy "tiêu thụ theo mùa vụ" sang phát triển thị trường theo chuỗi giá trị, chú trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản. Địa phương cần kiên định lấy chất lượng, tiêu chuẩn và truy xuất nguồn gốc làm "giấy thông hành" cho sản phẩm.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội nghị, tập đoàn Central Retail Việt Nam đã đồng hành cùng Ban tổ chức thực hiện nghi thức xuất hành các chuyến xe container vận chuyển vải thiều Lục Ngạn - Bắc Ninh đầu tiên của mùa vải năm nay vào chuỗi siêu thị GO!, Tops Market, mini go! trên toàn quốc.

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam, chia sẻ: "Central Retail đã đồng hành xúc tiến quảng bá và tiêu thụ quả vải thiều Bắc Ninh từ những ngày đầu có mặt tại Việt Nam. Năm nay, mặc dù sản lượng vải thiều sụt giảm đáng kể song chất lượng vải lại được nâng cao rõ rệt, cả về mẫu mã lẫn hương vị. Chúng tôi đã lên kế hoạch tiêu thụ vải thiều, sẽ phối hợp đồng bộ nhiều hoạt động xúc tiến thương mại; hệ thống bán lẻ của Central Retail tập trung tổng lực đẩy mạnh nguồn cung vải Bắc Ninh chất lượng cao đến tay người tiêu dùng. Thông qua các hành động kích cầu và quảng bá mạnh mẽ, Central Retail đặt mục tiêu chiến lược tăng trưởng gấp đôi sản lượng tiêu thụ vải so với mùa vụ trước."

Theo đó, hệ thống siêu thị sẽ ưu tiên những vị trí đẹp nhất trong siêu thị để trưng bày, quảng bá vải thiều Bắc Ninh, đồng thời áp dụng bán hàng ở các kênh online, tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận, mua sắm, trải nghiệm đặc sản vải Bắc Ninh chính hiệu.

Ngoài ra, năm nay, Central Retail tiếp tục xúc tiến xuất khẩu trái vải Bắc Ninh sang thị trường Thái Lan. Hiện tại, đội ngũ thu mua của hệ thống đang phối hợp cùng đội ngũ thu mua ở Thái Lan để có các hoạt động xuất khẩu vải thiều một cách hiệu quả nhất.

Vải thiều - sầu riêng cùng gặp khó

Hai loại trái cây chủ lực của Việt Nam cùng lúc đối mặt những thử thách, ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu

Giá vải thiều gây bất ngờ ngay đầu mùa

(NLĐO) - Giá vải thiều đầu vụ năm nay tăng mạnh, loại ngon bán lẻ giá trên 100.000 đồng/kg do nguồn cung hạn chế.

Vải thiều dội chợ rớt giá, đưa lên livestream lại "cháy hàng"

(NLĐO) - Hơn 55 tấn vải thiều đặc sản được khách hàng lẻ "chốt đơn" qua livestream trong 2 ngày, trong bối cảnh hàng nhiều, dội chợ

