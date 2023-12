Một tài xế taxi ở Bình Dương bị đâm nhiều nhát

(NLĐO) – Công an tỉnh Trà Vinh trao giấy khen 16 cá nhân thuộc Công an tỉnh và 5 cá nhân là công dân có nhiều đóng góp, hỗ trợ lực lượng công an trong quá trình khám phá vụ án cướp tiệm vàng.