Một tập đoàn tư nhân của Việt Nam có tài sản vượt 1 triệu tỉ đồng

Ngày 31-10, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Báo cáo cho thấy tổng doanh thu thuần hợp nhất trong 9 tháng đầu năm 2025 của tập đoàn đạt 169.611 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận sự thay đổi tích cực trên các trụ cột kinh doanh chính. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chín tháng đầu năm 2025 đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm nay.

Đáng chú ý, tại ngày 30-9, tổng tài sản Vingroup vượt 1 triệu tỉ đồng, tăng tới 30% so với cuối năm ngoái.

Trong các trụ cột nổi bật, lĩnh vực công nghệ - công nghiệp ghi dấu ấn khi VinFast bàn giao tới 110.362 ô tô điện trên toàn cầu, tăng 149% so với cùng kỳ.

Tại thị trường nội địa, VinFast cán mốc doanh số ba quý đầu năm ở 103.884 xe, cao nhất từ trước đến nay đối với một thương hiệu ô tô tại Việt Nam.

Các mẫu VF 3, VF 5, VF 6 và Herio Green đều nằm trong nhóm xe bán chạy nhất, thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ của người tiêu dùng trong nước.

Vingroup báo lãi hơn 7.500 tỉ đồng trong 9 tháng

Ở mảng xe máy điện, VinFast ghi nhận tổng số xe bàn giao lên 234.536 xe, tăng gần 6 lần so với năm ngoái. Hãng đã giới thiệu ba mẫu xe máy điện thế hệ mới có thiết kế hỗ trợ hai pin, với một pin có thể tháo rời, giúp tăng quãng đường di chuyển và nâng cao sự linh hoạt.

VinFast và V-Green tiếp tục mở rộng hệ sinh thái xanh với mô hình tủ đổi pin, được triển khai trên toàn quốc với sự tham gia của các chuỗi bán lẻ lớn như FPT Shop, Thế Giới Di Động… nhằm nâng cao trải nghiệm di chuyển của người dùng.

Trong tháng 10-2025, Vingroup chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim với việc thành lập VinMetal, mở rộng trụ cột công nghệ - công nghiệp hiện tại.

Ở khối thương mại dịch vụ, Vinhomes ghi nhận kết quả bán hàng khả quan tại các đại đô thị với tổng doanh số đạt 162.582 tỉ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số chưa ghi nhận đến cuối tháng 9 đạt 223.937 tỉ đồng, tăng 93% so với thời điểm cuối quý III/2024, mức cao kỷ lục.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise

Vingroup ra mắt thương hiệu Vin New Horizon, bước tiến mới với mô hình đô thị và dịch vụ cho người cao tuổi, sẽ được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Trong đó, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP HCM) là khu đô thị đầu tiên có sự hiện diện của Vin New Horizon, tạo nên cộng đồng hưu trí đặc biệt cao cấp giữa lòng "Thành phố ESG++ hàng đầu Thế giới".

Các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, năng lượng xanh, giáo dục đều ghi nhận những kết quả khả quan.

"Trong bối cảnh Chính phủ quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số vào năm 2026 với trọng tâm là thúc đẩy động lực từ khối kinh tế tư nhân, Vingroup sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tối ưu hiệu quả và tập trung phát triển các lĩnh vực cốt lõi trong quý IV năm nay" – đại diện Vingroup nói.



