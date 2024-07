Một tỉnh dôi dư hơn 1.000 cán bộ, công chức khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Ngày 11-7, báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 21 của HĐND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, cho biết việc sáp nhập các đơn vị hành chính lần này, tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành sáp nhập thị xã (TX) Cửa Lò, 4 xã thuộc huyện Nghi Lộc vào TP Vinh và sáp nhập 92 xã thành 44 xã mới.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, sau khi sắp xếp, TX Cửa Lò và TP Vinh có 623 cán bộ, công chức, viên chức và dự kiến sẽ bố trí 416 người, số người dôi dư là 207. Ở cấp xã, sau sáp nhập, dự kiến sẽ tiếp tục bố trí 913 người (514 cán bộ và 399 công chức) tại các xã mới theo quy định, dôi dư 799 người (374 cán bộ, 425 công chức) và 392 người hoạt động không chuyên trách.

Theo đề án, TX Cửa Lò sẽ sáp nhập vào TP Vinh

Được biết, theo Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, lộ trình sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư cấp huyện sau sáp nhập sẽ thực hiện trong vòng 5 năm bằng các hình thức nghỉ hưu đúng độ tuổi, nghỉ hưu trước tuổi, chuyển việc khác.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư, lộ trình giải quyết theo từng năm theo đề xuất của các xã. Cụ thể, năm 2025 giải quyết giảm 297 người, năm 2026 giảm 129 người, năm 2027 giảm 111 người, năm 2028 giảm 119 người và năm 2029 giảm 143 người.

Riêng 392 người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau sáp nhập, sẽ bố trí cho nghỉ và giải quyết chế độ theo quy định tại Nghị quyết HĐND tỉnh Nghệ An về hỗ trợ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

"Sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tùy tình hình thực tiễn hàng năm, trong quá trình triển khai, các địa phương sẽ điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo giải quyết trong vòng 5 năm theo quy định"- ông Hưng khẳng định.

Như vậy, sau sáp nhập, tỉnh Nghệ An còn 20 đơn vị hành chính cấp huyện (17 huyện, 1 thành phố và 2 thị xã), đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 460 (411 xã, 32 phường, 17 thị trấn) xuống còn 412 đơn vị.