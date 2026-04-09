Giáo dục

Một trường ĐH tư thục ở TPHCM có học phí như công lập

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO) - Một trường ĐH tư thục tại TPHCM thu học phí ĐH chỉ 1 triệu đồng/tín chỉ - được cho là ngang với các trường ĐH công lập.

Trường ĐH Gia Định (TPHCM) vừa công bố thông tin tuyển sinh và học phí áp dụng cho khoá tuyển sinh năm 2026.

Trường ĐH tư thục có học phí như công lập - Ảnh 1.

Học phí, phương thức xét tuyển, chương trình đào tạo là những vấn đề được học sinh quan tâm

ThS Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, cho biết năm nay quỹ học bổng nhập học của tân sinh viên trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh 2206 được tài trợ từ các doanh nghiệp đối tác lên đến 25 tỉ đồng, gồm 1.837 suất học bổng: 20%, 50%, 100% học phí học kỳ 1 dành cho tân sinh viên học lực tốt và đến từ vùng chịu thiệt hại bởi bão lũ năm 2025.

Về học phí, ThS Chung cho biết học phí tương đồng với các trường ĐH công lập, theo tín chỉ từ 1.000.000 đồng/tín chỉ (tùy theo ngành). 

Năm 2026, Trường ĐH Gia Định mở 2 ngành mới là y khoa và kinh tế vận tải. Trường sử dụng 5 phương thức xét tuyển vào các ngành đào tạo, gồm: 

Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp môn đăng ký.

Phương thức 2: Xét điểm trung bình chung 6 học kì (lớp 10, 11, 12) theo tổ hợp môn.

Phương thức 3: Xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM hoặc ĐHQG Hà Nội tổ chức.

Phương thức 4: Xét điểm các môn thi tốt nghiệp THPT + điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Các ngành tuyển sinh năm 2026:

Trường ĐH tư thục có học phí như công lập - Ảnh 2.

Trường ĐH tư thục có học phí như công lập - Ảnh 3.

Lưu ý: Các ngành có dấu (*) là các ngành dự kiến mở mới năm 2026.

Trường y lớn nhất TPHCM không sử dụng điểm bảo lưu, học phí chạm mốc 90 triệu đồng/năm

Trường y lớn nhất TPHCM không sử dụng điểm bảo lưu, học phí chạm mốc 90 triệu đồng/năm

(NLĐO) - Học phí Trường ĐH Y dược TPHCM năm 2026 dự kiến dao động từ 30-90 triệu đồng/năm. Lộ trình tăng học phí tối đa 10% qua mỗi năm.

Một doanh nghiệp tài trợ 100% học phí học nghề và trợ cấp cho sinh viên

(NLĐO) - Trong kỳ tuyển sinh năm 2026, Trường CĐ Công nghệ cao Đồng An (TPHCM) phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai chương trình đào tạo đặc biệt.

Học phí đại học phân hóa theo nhóm ngành

Nhiều trường ĐH công lập tại TP HCM công bố học phí năm 2026-2027 tăng nhẹ dưới 10%, dao động 30-50 triệu đồng/năm tùy chương trình

