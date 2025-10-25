Một trường ĐH xác lập kỷ lục Guinness với bánh mì Việt Nam

Ngày 25-10, Trường ĐH RMIT Việt Nam và doanh nghiệp xã hội KOTO chính thức xác lập kỷ lục Guinness thế giới với số "25" lớn nhất được sắp xếp từ 631 ổ bánh mì. Sự kiện nhằm gây quỹ thông qua Quỹ Hy vọng để hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 400 tình nguyện viên tham gia làm bánh mì, xác lập kỷ lục Guinness thế giới tại Trường ĐH RMIT Việt Nam. Ảnh: RMIT Việt Nam.

Sáng kiến này xuất phát từ kỷ niệm 25 năm đóng góp của cả hai tổ chức cho lĩnh vực giáo dục Việt Nam, đồng thời tôn vinh văn hóa Việt thông qua món bánh mì đầy tính biểu tượng.

Từ sáng sớm, hơn 400 tình nguyện viên đã tham gia quá trình chuẩn bị bánh mì. Mọi người xếp nhân vào từng ổ bánh mì, gói riêng để trưng bày. Sau khi kỷ lục được xác lập, bánh mì được phát cho người tham dự sự kiện để thưởng thức tại chỗ.

Ông Austin Johnson, Giám khảo Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới, cho biết mỗi kỷ lục Guinness đều được đánh giá theo các tiêu chí rõ ràng, gồm: Khả năng đo lường, xác thực, tiêu chuẩn hóa và tính độc đáo.

Trong trường hợp trên, kết cấu phải hoàn toàn được làm từ bánh mì, tạo hình chính xác số 25 và được các chuyên gia độc lập kiểm định. Ngoài ra, ban tổ chức cần đảm bảo toàn bộ quá trình chế biến tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, từ khâu sản xuất đến phân phối.

Sự kiện không đơn thuần chỉ xác lập kỷ lục mà còn là minh chứng về sức mạnh của sự hợp tác, giáo dục và tinh thần nhân văn

Kỷ lục được thiết lập với 631 ổ bánh mì Việt Nam được sắp xếp thành hình số “25”. Ảnh: RMIT Việt Nam

Sinh viên thưởng thức bánh mì sau khi đã xác nhận kỷ lục

Bà Jodie Altan, Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại - Trường ĐH RMIT Việt Nam, cho biết: "Bánh mì mang câu chuyện Việt Nam ra thế giới - câu chuyện của trí sáng tạo, tính kiên cường và sự kết nối. Những gì chúng tôi đang làm cũng mang sứ mệnh tương tự, đem nền giáo dục thế giới đến Việt Nam mà vẫn không rời xa con người và văn hóa của vùng đất này".

Đến chiều 25-10, sự kiện này đã huy động được 21.000 USD (khoảng 552 triệu đồng). Chương trình gây quỹ vẫn đang được tiếp tục cho đến hết tháng 11-2025.

Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để xây dựng Trường học Ước mơ của KOTO – một dự án giáo dục tiên phong nhằm cung cấp chương trình đào tạo nghề khách sạn và kỹ năng sống hoàn toàn miễn phí cho thanh thiếu niên khó khăn.