TP HCM sắp tổ chức Lễ hội Ẩm thực chay với quy mô kỷ lục

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TP HCM sắp tổ chức Lễ hội Ẩm thực chay với quy mô kỷ lục

AN NA

(NLĐO) - Với không gian 7 ha, sự kiện dự kiến thu hút 150.000 lượt khách tham quan, trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch - ẩm thực của TP HCM

Chiều 20-10, UBND phường Bình Phú (TP HCM) phối hợp với Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Ẩm thực Chay năm 2025 – Green Food Festival 2025 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được tổ chức từ ngày 31-10 đến 4-11 tại Công viên Bình Phú. 

Lễ hội ẩm thực chay TP HCM 2025: Sự kiện văn hóa ẩm thực lớn nhất năm - Ảnh 1.

Ban tổ chức giới thiệu Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

TIN LIÊN QUAN

Sự kiện năm nay quy tụ hơn 200 gian hàng đến từ các doanh nghiệp, nhà hàng, đầu bếp, nghệ nhân ẩm thực và thương hiệu chay nổi tiếng. 

Lễ hội không chỉ quảng bá tinh hoa ẩm thực chay Việt Nam mà còn khuyến khích cộng đồng thực hành lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và thân thiện với môi trường.

Lễ hội năm nay được tổ chức trên diện tích hơn 7 ha, chia thành nhiều khu vực: Không gian ẩm thực xanh sáng tạo, khu trưng bày sản phẩm OCOP - Organic - Thực dưỡng - Tái chế rác, khu trải nghiệm - workshop, khu giao lưu nghệ thuật - âm nhạc, cùng buffet chay với hơn 100 món ăn đặc trưng khắp 3 miền.

Lễ hội ẩm thực chay TP HCM 2025: Sự kiện văn hóa ẩm thực lớn nhất năm - Ảnh 3.

Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Đặc biệt, sự kiện còn xác lập kỷ lục Việt Nam với 200 món chay làm từ sen.

Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội sẽ thu hút khoảng 150.000 lượt khách tham quan, trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch - ẩm thực trong mùa lễ hội cuối năm tại TP HCM.

Đây không chỉ là một sự kiện ẩm thực thường niên, mà còn là hoạt động văn hóa - du lịch - ẩm thực và cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh TP HCM năng động, thân thiện, hướng đến phát triển bền vững.

Một trong những điểm nổi bật của lễ hội năm nay là mô hình "Lễ hội xanh - Không rác thải", được triển khai với sự đồng hành của Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (Foodbank Việt Nam) và Dự án GreenHero. Hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức "Ngày hội tái chế rác thải thực phẩm", nhằm tuyên truyền, hướng dẫn phân loại và tái chế rác tại nguồn, qua đó góp phần xây dựng môi trường lễ hội xanh - sạch - đẹp - bền vững.

Tin liên quan

Kinh doanh đồ chay bùng nổ trong mùa Vesak

Kinh doanh đồ chay bùng nổ trong mùa Vesak

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 đang diễn ra tại TP HCM và tháng 4 âm lịch đang giúp ngành kinh doanh đồ chay bùng nổ

Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9

(NLĐO) - Dịp lễ 2-9, nhiều du khách cũng chọn thưởng thức buffet chay ở các khách sạn 4-5 sao tại TP HCM.

Nở rộ món chay mùa Vu lan

Tháng 7 âm lịch - mùa Vu lan không chỉ gợi nhắc những giá trị hiếu đạo mà còn là thời điểm sôi động nhất trong năm của ngành thực phẩm chay

lễ hội ẩm thực lễ hội ẩm thực chay ăn thực vật xu hướng ăn chay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo