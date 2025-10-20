TP HCM sắp tổ chức Lễ hội Ẩm thực chay với quy mô kỷ lục

Chiều 20-10, UBND phường Bình Phú (TP HCM) phối hợp với Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Ẩm thực Chay năm 2025 – Green Food Festival 2025 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được tổ chức từ ngày 31-10 đến 4-11 tại Công viên Bình Phú.

Ban tổ chức giới thiệu Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Sự kiện năm nay quy tụ hơn 200 gian hàng đến từ các doanh nghiệp, nhà hàng, đầu bếp, nghệ nhân ẩm thực và thương hiệu chay nổi tiếng.

Lễ hội không chỉ quảng bá tinh hoa ẩm thực chay Việt Nam mà còn khuyến khích cộng đồng thực hành lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và thân thiện với môi trường.

Lễ hội năm nay được tổ chức trên diện tích hơn 7 ha, chia thành nhiều khu vực: Không gian ẩm thực xanh sáng tạo, khu trưng bày sản phẩm OCOP - Organic - Thực dưỡng - Tái chế rác, khu trải nghiệm - workshop, khu giao lưu nghệ thuật - âm nhạc, cùng buffet chay với hơn 100 món ăn đặc trưng khắp 3 miền.

Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Đặc biệt, sự kiện còn xác lập kỷ lục Việt Nam với 200 món chay làm từ sen.

Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội sẽ thu hút khoảng 150.000 lượt khách tham quan, trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch - ẩm thực trong mùa lễ hội cuối năm tại TP HCM.

Đây không chỉ là một sự kiện ẩm thực thường niên, mà còn là hoạt động văn hóa - du lịch - ẩm thực và cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh TP HCM năng động, thân thiện, hướng đến phát triển bền vững.

Một trong những điểm nổi bật của lễ hội năm nay là mô hình "Lễ hội xanh - Không rác thải", được triển khai với sự đồng hành của Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (Foodbank Việt Nam) và Dự án GreenHero. Hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức "Ngày hội tái chế rác thải thực phẩm", nhằm tuyên truyền, hướng dẫn phân loại và tái chế rác tại nguồn, qua đó góp phần xây dựng môi trường lễ hội xanh - sạch - đẹp - bền vững.