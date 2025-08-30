Một trường tư đào tạo cảm thụ âm nhạc cho giáo viên mầm non

Gần 100 giáo viên mầm non thuộc Hệ thống Trường Pathway Tuệ Đức được Viện Khoa học giáo dục Yoshine Melody cấp chứng nhận hoàn thành đào tạo cảm thụ âm nhạc.

Để được cấp giấy chứng nhận, các giáo viên phải trải qua quá trình đào tạo tập trung với khối lượng kiến thức và kỹ năng phong phú. Chương trình đào tạo với đội ngũ là các chuyên gia âm nhạc hàng đầu trong và ngoài nước, tập trung vào việc giúp giáo viên hiểu và áp dụng phương pháp cảm thụ âm nhạc vào giảng dạy cho trẻ mầm non.

Ngoài nắm vững nhạc lý cơ bản, chương trình đào tạo giúp giáo viên phương pháp hướng dẫn cách vun bồi cảm xúc, phát triển khả năng nghe, vận động, hát và sáng tạo âm nhạc ở trẻ. Nhờ đó, âm nhạc trong lớp không chỉ là môn học mà còn góp phần hình thành nhân cách, phát triển trí thông minh cảm xúc (EQ) và nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ.

Đặc biệt, với chương trình cảm thụ âm nhạc vừa được nâng cao nhờ đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản, trẻ được nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển khả năng sáng tạo và học cách thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên.

Ông Trịnh Thành Thịnh, Tổng Giám đốc Hệ thống Trường Pathway Tuệ Đức, cho biết giai đoạn trước 6 tuổi là "cửa sổ vàng" để trẻ hoàn thiện toàn diện các giác quan. Nhiều phụ huynh nghĩ rằng mầm non chỉ là nơi để trẻ ăn, ngủ và được chăm sóc. Nhưng thật ra đây là giai đoạn trẻ học hỏi mạnh mẽ nhất, đặc biệt thông qua quan sát và cảm nhận. "Đó là lý do khiến chúng tôi tổ chức cho giáo viên tham gia khoá đào tạo để đạt được chứng nhận cảm thụ âm nhạc”- ông Thịnh nói.

Theo ông Thịnh, âm nhạc đặc biệt là cảm thụ âm nhạc không đơn thuần là nghe hay hát. Nó giúp trẻ nhỏ phát triển cân bằng từ bên trong, rèn luyện giác quan âm thanh, khả năng cảm nhận nhịp điệu và giai điệu.

"Việc trang bị cho tất cả giáo viên mầm non kiến thức và kỹ năng chuyên môn âm nhạc một cách bài bản giúp nhà trường nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy, đem đến cho học sinh mầm non môi trường học tập phong phú, sáng tạo và đầy cảm hứng, trẻ được nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển khả năng sáng tạo" - ông Thịnh chia sẻ.

Cũng trong dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho Kỷ lục gia Trịnh Thành Thịnh với danh hiệu: “Người nghiên cứu, xây dựng nền tảng học tập chủ động trực tuyến LMS CEG để đào tạo kỹ năng lãnh đạo đội ngũ và quản trị doanh nghiệp qua các tình huống thực tế (Case Study) với nhiều chủ đề nhất, tích hợp hệ thống đánh giá theo khung năng lực 5 cấp độ”.







