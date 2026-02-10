HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

TPHCM: Thông báo quan trọng về lưu thông qua đường Trương Định ngày khai mạc Hội Hoa Xuân

Anh Vũ

(NLĐO) - Đường Trương Định, phường Bến Thành, TPHCM sẽ được điều chỉnh giao thông từ ngày 12-2.

Ngày 10-2, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông đường Trương Định (phường Bến Thành) để phục vụ Lễ khai mạc Hội Hoa Xuân thành phố lần thứ 46 Tết Bính Ngọ 2026.

img

CSGT TPHCM điều tiết giao thông.


Hội hoa xuân diễn ra trong 11 ngày, từ ngày 12-2 (nhằm ngày 25 tháng Chạp) đến ngày 22-2 (nhằm mùng 6 tháng Giêng) tại Công viên Tao Đàn, số 55C, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành (cổng chính tại đường Trương Định).

Lễ khai mạc lúc 18 giờ 30 ngày 12-2 (nhằm ngày 25 tháng Chạp). 

Lễ bế mạc lúc 17 giờ 30 ngày 22-2 (nhằm mùng 6 Tết Bính Ngọ).

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT thông báo thời gian cấm đường phục vụ lễ khai mạc:

Từ 15-21 giờ ngày 12-2 (nhằm ngày 25 tháng Chạp), tạm ngưng tất cả các phương tiện lưu thông vào đường Trương Định (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai).

Lộ trình thay thế: Trương Định – Nguyễn Du – Cách Mạng Tháng 8 – tiếp tục di chuyển đi các hướng.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực tổ chức Hội Hoa Xuân Thành phố lần thứ 46 Tết Bính Ngọ 2026 cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường; không dừng, đậu dưới lòng đường đoạn tổ chức hoạt động hoặc tại các giao lộ để xem gây cản trở giao thông.

