AI 365

Một ứng dụng nhắn tin quen thuộc của người Việt tiếp tục vượt mặt Facebook, Messenger

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Ở hạng mục "Nền tảng nhắn tin", Zalo dẫn đầu với tỉ lệ sử dụng đạt 79%, tiếp tục duy trì khoảng cách với Facebook, Messenger, Viber...

Báo cáo "The Connected Consumer quý I/2025" tiếp tục ghi nhận Zalo là nền tảng nhắn tin dẫn đầu về tỉ lệ sử dụng và mức độ yêu thích tại Việt Nam.

Nền tảng Việt cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trên các hạng mục khác như lướt nội dung giải trí tự do (top platforms for mindless browsing) hay tỉ lệ người đọc tin tức cao (top platforms for news).

Bên cạnh đó, ứng dụng nghe nhạc Zing MP3 - một sản phẩm khác thuộc hệ sinh thái Zalo - cũng cán mốc tốp 2 ứng dụng phát nhạc trực tuyến phổ biến tại Việt Nam.

Sau khi liên tục nắm giữ vị trí dẫn đầu nền tảng nhắn tin có tỉ lệ sử dụng và mức độ yêu thích cao nhất trong năm 2024, Zalo tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích này trong báo cáo quý I/2025 mới nhất của Decision Lab.

Ở hạng mục "Nền tảng nhắn tin" (Messaging platforms), Zalo dẫn đầu với tỉ lệ sử dụng (Penetration rate) đạt 79%, duy trì khoảng cách với các ứng dụng toàn cầu khác như Facebook (69%), Messenger (54%), Viber (7%) hay WhatsApp (6%).

img

Ở hạng mục "Nền tảng nhắn tin" (Messaging platforms), Zalo dẫn đầu với tỉ lệ sử dụng. Nguồn: Decision Lab

Trong quý I/2025, Zalo củng cố vị trí tốp 1 khi xét về tỉ lệ yêu thích (Preference rate) với 51%, vượt qua Facebook (21%) và Messenger (20%). Cũng như năm 2024, Zalo tiếp tục là nền tảng được yêu thích nhất ở cả 3 nhóm thế hệ người dùng gen X, gen Y và gen Z.

Đây là quý thứ 18 liên tiếp Zalo đạt thứ hạng nền tảng yêu thích ở cả 3 nhóm thế hệ người dùng kể từ năm 2020, cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của Zalo khi vượt qua Facebook Messenger để trở thành ứng dụng nhắn tin số một Việt Nam.

Báo cáo quý I/2025 của Decision Lab cũng ghi nhận sự tăng trưởng của Zalo trên các hạng mục khác như lướt nội dung giải trí tự do và tin tức.

Theo đó, Zalo ghi nhận sự gia tăng tích cực về tỉ lệ sử dụng với 38% trên hạng mục lướt nội dung giải trí tự do. Đối với hạng mục tin tức, tỉ lệ người dùng sử dụng Zalo để đọc tin tức tăng vượt trội lên đến 27%.


Tin liên quan

Một ứng dụng nhắn tin của Việt Nam vượt xa lượng người dùng Messenger, Telegram

Một ứng dụng nhắn tin của Việt Nam vượt xa lượng người dùng Messenger, Telegram

(NLĐO)- Tỉ lệ sử dụng nền tảng nhắn tin của Việt Nam đạt 98%, bỏ xa ứng dụng đứng thứ 2 là Messenger và các ứng dụng còn lại như Gmail, Telegram...

Zalo tiếp tục thống lĩnh thị trường nhắn tin Việt

Đóng góp vào sự tăng trưởng số của Việt Nam, Zalo tiếp tục giữ vững vị thế là công cụ liên lạc hàng đầu tại Việt Nam với gần 78 triệu người dùng thường xuyên.

Cảnh giác với thủ đoạn hack Facebook nhắn tin mượn tiền

(NLĐO)- Sau một thời gian lắng dịu, thủ đoạn hack Facebook gần đây là bùng trở lại khi nhiều người bất ngờ nhận được tin nhắn mượn tiền

Zalo Facebook messenger nền tảng nhắn tin whatsapp
