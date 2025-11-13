Nơi nào trên Trái Đất dễ "đụng độ" vật thể ngoài hệ Mặt Trời nhất?

Nhân loại chỉ mới phát hiện được 3 kẻ xâm nhập từ ngoài hệ Mặt Trời là Oumuamua, 2l/Borisov và 3I/ATLAS. Chúng được chú ý với nhiều hoài nghi và tranh cãi: Là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh hay sao chổi/tiểu hành tinh, có tác động gì tới Trái Đất hay không?

Nhưng một nghiên cứu mới cho thấy các vật thể như vậy không phải là xa lạ với địa cầu trong lịch sử 4,6 tỉ năm. Một số trong chúng có thể đã lao thẳng xuống mặt đất.

Hình ảnh minh họa cho thấy vật thể liên sao Oumuamua đang đi qua hệ Mặt Trời. Nó đã đạt điểm cận địa (gần Trái Đất nhất) vào tháng 10-2017, nhưng không gây nguy hiểm - Ảnh: NASA/ESA/STScl

Thời điểm mà các vụ va chạm của vật thể ngoài Trái Đất nói chung xảy ra thường xuyên nhất được cho "thời thơ ấu" của địa cầu, khi hệ Mặt Trời còn hỗn loạn và từ quyển, khí quyển Trái Đất chưa ổn định như ngày nay.

Tuy nhiên, chưa chắc số vật thể liên sao đi vào Thái Dương hệ ngày nay ít hơn thời kỳ đó. Chỉ là chúng khó tấn công Trái Đất hơn, dù không phải là không có khả năng.

Vì vậy, nhà thiên văn Darryl Seligman từ Đại học bang Michigan (Mỹ) và các cộng sự đã tính toán xem loại vật thể nào dễ tấn công chúng ta nhất và chúng sẽ ưa thích những điểm hạ cánh nào nhất.

Họ tập trung vào động học của sao lùn đỏ, loại sao phổ biến nhất trong thiên hà và được cho là "quê hương" phổ biến nhất của các vật thể liên sao.

Một mô phỏng đã được lập ra và chứng minh rằng trong quá khứ, rất nhiều vật thể liên sao đã lao về phía Trái Đất. Trong đó, chúng có khả năng cao gấp đôi đến từ phía đỉnh Mặt Trời và mặt phẳng thiên hà.

Đỉnh Mặt Trời là hướng Mặt Trời di chuyển so với vùng lân cận. Về cơ bản, đó là đường đi của Mặt Trời qua Milky Way (Ngân Hà) và hệ sao, vì thế đã gặp nhiều vật thể lạ trên đường đi.

Còn mặt phẳng thiên hà, nơi "đĩa ánh sáng" khổng lồ đang nằm, là nơi tập trung hầu hết các ngôi sao khác, đồng nghĩa với xác suất gặp các vật thể liên sao cao hơn.

Chúng ta cũng sẽ dễ gặp các vật thể chuyển động chậm hơn, bởi lực hấp dẫn của Mặt Trời tác động mạnh hơn lên loại vật thể này và ưu tiên giữu lấy chúng, dịch chuyển chúng cắt ngang quỹ đạo Trái Đất.

Xét về địa điểm dễ bị các vật thể này chọn làm nơi "hạ cánh", các tác giả chỉ ra rằng đó là khu vực vĩ độ thấp (gần xích đạo). Ngoài ra Bắc bán cầu, nơi hầu hết cư dân địa cầu sinh sống - cũng có xác suất va chạm cao hơn Nam bán cầu.

Mặc dù vậy, bạn không nên quá lo lắng. Xác suất một vật thể chạm đến mặt đất - vốn đang được bảo vệ bởi từ quyển mạnh mẽ và bầu khí quyển đủ dày để đốt cháy hoàn toàn những thiên thạch nhỏ - là khá thấp.

Để đối phó với các rủi ro còn lại, các cơ quan vũ trụ khắp thế giới cũng đã khởi động các dự án phòng thủ Trái Đất riêng, cũng như có các hệ thống ngày một hiện đại để quan sát từ xa những "kẻ xâm nhập", giống như Oumuamua, 2l/Borisov và 3I/ATLAS.