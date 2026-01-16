HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Một vật thể kỳ quái đang bắn phá vũ trụ

Anh Thư

(NLĐO) - Cách chúng ta 500 triệu năm ánh sáng, một vật thể đang bắn ra những luồng khí siêu nóng khổng lồ như vòi phun nước

Theo Science Alert, vật thể kỳ quái vừa được các nhà khoa học khám phá là một thiên hà dường như đang tự loại bỏ toàn bộ nhiên liệu hình thành sao, bắn chúng ra khắp vũ trụ dưới dạng những dòng vật chất siêu nóng khổng lồ.

Vật thể này được đặt tên là VV 340a, nằm cách chúng ta 500 triệu năm ánh sáng, một khoảng cách quan sát tương đối thuận lợi.

Một vật thể kỳ quái đang bắn phá vũ trụ - Ảnh 1.

Vật thể cuồng nộ VV 340a - Ảnh: Đài quan sát WM Keck/Adam Makarenko

"Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là lần đầu tiên chúng ta quan sát thấy một luồng phản lực vô tuyến có hiện tượng xoay đảo hướng ở quy mô kiloparsec, hay quy mô toàn thiên hà, đang thúc đẩy một dòng chảy khí nóng khổng lồ ra bên ngoài" - nhà vật lý thiên văn Justin Kader từ Đại học California ở Irvine (Mỹ) cho biết.

Theo TS Kader, những gì thiên hà này đang làm đã hạn chế đáng kể quá trình hình thành sao của nó, bằng cách nung nóng rồi bắn đi toàn bộ nguyên liệu.

Nguyên nhân của hiện tượng này có thể đến từ con "quái vật" ở trung tâm thiên hà, một lỗ đen siêu khối lượng.

Mặc dù được cho là thành phần thiết yếu trong quá trình hình thành thiên hà, lỗ đen trung tâm cũng có thể phát ra lượng bức xạ khổng lồ đến mức làm "đói" vật chất cần thiết để hình thành các ngôi sao mới trong các thiên hà.

Nếu một thiên hà trở nên không hoạt động - tức không còn sinh ra sao mới - đó không nhất thiết là trạng thái vĩnh viễn, nhưng nó báo hiệu rằng những kỷ nguyên trẻ trung, rực rỡ và hoang dã đã kết thúc.

Từ lâu, lý thuyết thiên văn học cho rằng lỗ đen có thể ngăn chặn sự hình thành sao thông qua một vài cơ chế khác nhau, phát sinh từ hoạt động nuốt vật chất quá mức của nó.

Các nhà thiên văn học vẫn chưa hoàn toàn rõ về các chi tiết chính xác, nhưng họ tin rằng một phần vật chất bị lệch hướng từ rìa bên trong của đĩa và được gia tốc dọc theo các đường sức từ của lỗ đen bên ngoài chân trời sự kiện.

Khi đến các cực, vật chất này được phóng vào không gian với tốc độ cực lớn, đôi khi bằng một phần đáng kể tốc độ ánh sáng.

Đối với vật thể VV 340a, sự phóng vật chất này đã tạo ra các luồng trải dài khoảng 20.000 năm ánh sáng về mỗi hướng từ lỗ đen.

Chúng là những luồng khí bị ion hóa cao, được nung nóng bởi sóng xung kích lớn nhất và trải rộng nhất từng được phát hiện, vượt xa đến 30 lần so với giới hạn mà các lý thuyết cũ đưa ra.

Vì vậy, vật thể kỳ lạ VV 340a không chỉ là bằng chứng về hiện tượng lỗ đen "giết" thiên hà, mà còn cho thấy quá trình hình thành và cuộc đời của các thiên hà vẫn còn nhiều điều kỳ lạ cần được khám phá.


Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

(NLĐO) - Bí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.

Nghiên cứu NASA chỉ ra nơi có thể “giấu” sự sống ngoài hành tinh

(NLĐO) - Dấu vết của sự sống cổ đại có thể được bảo tồn tốt qua hàng chục triệu năm trong một môi trường mà tàu NASA từng xác định được ở hành tinh đỏ.

Trước khi sập, đài quan sát bắt được 100 tín hiệu nghi từ người ngoài hành tinh

(NLĐO) - 100 "tín hiệu đáng quan tâm" có thể gợi ý về trí thông minh ngoài hành tinh vừa được sàng lọc từ dữ liệu của Đài quan sát Arecibo.

