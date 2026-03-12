HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Một vật thể mới sẽ rực sáng giữa trời vào ban ngày

Anh Thư

(NLĐO) - Vật thể C/2026 A1 (MAPS) đã sáng lên gấp 600 lần so với thời điểm mới được phát hiện.

Theo Space.com, một vật thể mới mang tên C/2026 A1 (MAPS) đang hứa hẹn sẽ xuất hiện rực rỡ trên bầu trời trong tháng 4. Đó là một sao chổi đang trên đường tiếp cận Mặt Trời.

Bạn có thể quan sát C/2026 A1 vào đầu tháng 4 thông qua trang web của Đài quan sát Mặt Trời và nhật quyển (SOHO/NASA), cũng như bằng mắt thường trên bầu trời đêm từ ngày 8 đến 14-4 nếu như nó "sống sót".

Ngày 4-4, một vật thể mới sẽ rực sáng giữa trời vào ban ngày - Ảnh 1.

Sao chổi C/2026 A1 (MAPS) sẽ là một vật thể siêu sáng trên bầu trời trong 2 tuần lễ đầu của tháng 4 - Ảnh: NASA

C/2026 A1 (MAPS) được phát hiện vào ngày 13-1 nhờ Đài quan sát AMACS1 đặt tại Chile bởi MAPS, là nhóm 4 nhà thiên văn học người Pháp - Alain Maury, Georges Attard, Daniel Parrott và Florian Signoret.

Vào thời điểm được phát hiện, vật thể này nằm cách Mặt Trời 308 triệu km tỏa sáng trong chòm sao Thiên Cáp (Columba).

Theo thang đo cấp sao chuẩn dành cho các vật thể thiên văn nói chung, C/2026 A1 lúc đó chỉ đạt độ sáng cấp 18, cực kỳ mờ nhạt và nằm ngoài tầm với của hầu hết các kính thiên văn nghiệp dư.

Tuy nhiên cho đến nay, sao chổi mới này đã sáng lên gấp 600 lần, đạt cấp 11, đủ sáng để có thể dễ dàng quan sát bằng kính thiên văn nghiệp dư có đường kính từ 8 đến 10 inch.

Độ sáng của nó có thể sẽ tiếp tục tăng trong những ngày và tuần tới khi nó lao nhanh về phía điểm cận nhật - tức điểm gần Mặt Trời nhất vào khoảng 10 giờ sáng 4-4 (giờ Mỹ), tương ứng 22 giờ tối cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Vào thời điểm đó, sao chổi sẽ bay qua chỉ cách quang quyển Mặt Trời 159.300 km, tức đi qua vành nhật hoa cực nóng có nhiệt độ lên tới 1,1 triệu độ C. Vì vậy, có khả năng nó bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhưng nếu sống sót, C/2026 A1 sẽ đạt độ sáng cực đại gần -5 tại điểm cận nhật, tức trở nên sáng như Sao Kim.

Vì ở cạnh Mặt Trời, nó sẽ rực sáng giữa ban ngày, hiện ra như một đốm sáng ngay bên cạnh Mặt Trời.

Nhưng để có thể quan sát nó, bạn cần một cái gì đó che đi ánh sáng khủng khiếp từ Mặt Trời, vốn có thể gây mù lòa nếu nhìn thẳng vào. Vì vậy cách tốt nhất là quan sát thông qua SOHO trong ngày 4-4 cũng như 2 ngày trước và sau thời điểm cận nhật.

Khi ở gần điểm cận nhật, sao chổi này cũng sẽ lặn cùng Mặt Trời nên không thể ngắm nó vào ban đêm.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, nếu C/2026 A1 sống sót thì nó sẽ cho phép người Trái Đất quan sát bằng mắt thường từ ngày 8 đến ngày 14-4. Lúc đó vật thể này sẽ đủ xa Mặt Trời để trụ lại trên bầu trời khi đêm xuống, nhưng vẫn đủ gần để sáng rõ.

Tin liên quan

Tín hiệu vô tuyến từ người ngoài hành tinh đang bị "làm mờ"?

Tín hiệu vô tuyến từ người ngoài hành tinh đang bị "làm mờ"?

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới đã giải thích sự im lặng kỳ lạ mà nhân loại nhận được khi cố tìm kiếm tín hiệu từ các nền văn minh ngoài hành tinh.

Phát hiện “cá sấu quái vật" bước đi bằng 2 chân

(NLĐO) - "Cá sấu quái vật" Sonselasuchus cedrus từng sống ở vùng đất nay là bang Arizona của Mỹ 215 triệu năm về trước.

Đuổi trộm ngoài bờ biển, cậu sinh viên nhặt được báu vật

(NLĐO) - Báu vật từ thế kỷ XII đã nhô lên từ một bãi cát bên bờ Địa Trung Hải.

vật thể sao chổi mặt trời C/2026 A1 C/2026 A1 (MAPS)
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo