Khoa học

NASA kết luận chính thức về vật thể "có thể va chạm Trái Đất năm 2032"

Anh Thư

(NLĐO) - NASA vừa thực hiện những tính toán mới về 2024 YR4, vật thể từng được cảnh báo là có khả năng va chạm Trái Đất hoặc Mặt Trăng vào năm 2032.

Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu mà kính viễn vọng không gian James Webb thu thập được về 2024 YR4 ngày 18 và 26-2, các chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu vật thể gần Trái đất thuộc Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực (JPL) của NASA tuyên bố tiểu hành tinh này sẽ bay sượt qua bề mặt Mặt Trăng ở khoảng cách 21.243 km vào ngày 22-12-2032.

Kết luận này đã nhấc đi một gánh nặng lớn cho các cơ quan vũ trụ toàn cầu, cũng như cho toàn thể nhân loại.

Bởi lẽ, từ khi được phát hiện vào năm 2024, 2024 YR4 liên tục gây lo lắng khi các tính toán cho thấy nó có một xác suất không nhỏ đâm sầm vào Trái Đất hoặc Mặt Trăng vào năm 2032.

NASA kết luận chính thức về vật thể "có thể va chạm Trái Đất năm 2032" - Ảnh 1.

Tính toán mới của NASA cho thấy vật thể nguy hiểm 2024 YR4 sẽ lướt qua gần Mặt Trăng chứ không va chạm - Minh họa AI dựa theo dữ liệu NASA: Thu Anh

2024 YR4, một vật thể có bề rộng khoảng 60 m, có biệt danh là "sát thủ thành phố" vì được cho là có thể xóa sổ cả một thành phố lớn nếu như va chạm với Trái Đất.

Lần đầu tiên phát hiện, xác suất vật thể này va chạm với Trái Đất được tính ra là khoảng 1/83, một xác suất cao đối với mức độ tàn phá mà nó có thể mang lại.

Kể từ đó, con số này đã tăng lên 1/67, 1/53, 1/43, 1/38 và lên đến 1/32 trong một tính toán vào tháng 2-2025.

Vật thể này leo lên đầu "danh sách đen" về các vật thể đe dọa địa cầu của NASA lẫn ESA (Cơ quan Vũ trụ châu Âu). Các cơ quan này và cả chính phủ Trung Quốc đã xây dựng những kế hoạch nhằm đối phó mối nguy tiềm tàng.

NASA kết luận chính thức về vật thể "có thể va chạm Trái Đất năm 2032" - Ảnh 2.

Tiểu hành tinh 2024 YR4 trong dữ liệu NASA - Ảnh: NASA

Gần đây, các tính toán cho thấy 2024 YR4 sẽ không nhắm vào Trái Đất. Thay vào đó, nó có thể va chạm Trái Đất với xác suất 4,3%.

Tuy nhiên, điều này vẫn nguy hiểm cho Trái Đất: Mảnh vỡ từ vụ va chạm có thể bắn về phía Trái Đất, trong đó có những mảnh lớn không bị bầu khí quyển đốt cháy hết, sẽ lao xuống đất và gây nguy hiểm cho con người và các công trình.

Các tính toán cho thấy Nam Mỹ, Bắc Phi và bán đảo Ả Rập nằm trong vùng nguy cơ cao nhất nếu 2024 YR4 tấn công Mặt Trăng.

Tuy nhiên trong tuyên bố mới, NASA cho biết các phân tích trước đây về quỹ đạo của vật thể này kém chính xác hơn.

"Bản cập nhật này phản ánh sự chính xác được cải thiện trong hiểu biết của chúng ta về vị trí dự kiến của tiểu hành tinh này vào năm 2032" - NASA viết trong bản báo cáo vừa được đăng tải trên trang chủ của tổ chức này.

Tìm ra sinh vật sống khỏe dù bị hất văng khỏi Sao Hỏa

Tìm ra sinh vật sống khỏe dù bị hất văng khỏi Sao Hỏa

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới đã xác minh giả thuyết cho rằng hành tinh có thể "trao đổi" sinh vật sống với nhau.

Trái Đất bắt được "tia laser vũ trụ" mạnh chưa từng thấy

(NLĐO) - Đài thiên văn vô tuyến MeerKAT của người Trái Đất vừa bị "đánh thức" bở một sự kiện vô tiền khoáng hậu.

Phát hiện 3 ngôi sao chuẩn bị hợp nhất

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một hệ 4 ngôi sao phá kỷ lục mang tên TIC 120362137, tồn tại theo mô hình 3+1.

Trái Đất tiểu hành tinh vật thể mặt trăng 2024 YR4
